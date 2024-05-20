İnsan Hakları Okulu 5. dönem başvuruları açıldı

İnsan Hakları Okulu’nun 2018’de başlattığı uzaktan eğitim platformu İnsan Hakları Okulu Learning Hub başlığı altında yenilendi.

Beliz Güçbilmez, Bülent Duru, Cansu Akbaş Demirel, Ertuğrul Uzun, Feray Salman, İdil Işıl Gül, Kasım Akbaş, Kerem Altıparmak, Kıvılcım Turanlı, Murat Sevinç, Nail Dertli, Oğuzhan Taş, Sinan Birdal, Süreyya Karacabey, Tülin Sağlam ve Yıldız Tar tarafından yürütülecek 12 eğitim, 8 dönem boyunca İnsan Hakları Okulu Learning Hub’da yer alacak.

Eğitimlere başvurular 24 Mayıs’a kadar sürecek.

Bu dönem için 40 katılımcı kabul edilecek.

İnsan Hakları Okulu hakkında

İnsan Hakları Okulu Learning Hub, başta genç insan hakları savunucuları olmak üzere insan hakları savunucularının bilgi ve kapasitesini geliştirmek ve desteklemek amacıyla kurulan bir uzaktan insan hakları eğitimi platformu.

12 insan hakları atölyesinin sunulacağı programda 5 haftalık 8 ayrı dönem açılacak. Her dönem için açılacak çağrılar internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Her dönem başvurucular arasından 40 katılımcı seçilecek. Seçilen her katılımcı 4 dönem boyunca platforma kayıtlı olacak ve en az 6 atölye bitiren katılımcılara sertifika verilecek.

(AS)