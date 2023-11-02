İnsan Hakları Lale Ödülü, Hülya Gülbahar'a verildi

Dünya çapında insan haklarını barışçıl ve yenilikçi yollarla tanıtan ve destekleyen kişilere Hollanda Hükümeti tarafından verilen İnsan Hakları Lale Ödülü, bu yıl insan hakları savunucusu, feminist avukat, EŞİK Gönüllüsü Hülya Gülbahar'a verildi.

Eşitlikçi bakış açısıyla Türkiye’de MATRA ve İnsan Hakları programları ile kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına destek veren Hollanda Kraliyeti, bu alanda aktif rol oynayan kişileri de İnsan Hakları Lale Ödülü ile onurlandırıyor.

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands’ın davetiyle Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları temsilcileri İnsan Hakları Ödül töreni için Ankara’da buluştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hollanda Kraliyeti İnsan Hakları programı desteğiyle yürüttüğü Şiddete Karşı Nar Projesi kapsamında gösterdiği başarılı çalışmalar için ödül törenine davet edildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Dilek Gappi’nin katıldığı ödül töreninde Nar Projesi çalışmaları, diğer sivil toplum kuruluşları ile de paylaşıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Joep Wijnands, toplumda kadınların güçlenmesinin önemini vurguladı ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Wijnands, Hollanda Hükümeti’nin İnsan Hakları Lale Ödülü’nün 2008 yılından beri insan haklarını korumak ve teşvik etmek için cesaret gösteren kişileri ödüllendirmek adına düzenlendiğini hatırlatarak, adaylık sürecinin tüm dünya insan hakları savunucuları için yürütüldüğünü söyledi.

Bu yıl bu ödülü Türkiye’de Hülya Gülbahar’a vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükelçi, “Türkiye'deki kadın hakları hareketini birleştirme ve güçlendirmedeki etkileyici rolünüz, sizi bu ödülün hak sahibi kılıyor!” dedi.

Dünya çapında insan haklarını barışçıl ve yenilikçi yollarla tanıtan ve destekleyen kişilere Hollanda Hükümeti tarafından verilen İnsan Hakları Lale Ödülü, bu yıl insan hakları savunucusu, feminist avukat, EŞİK Gönüllüsü Hülya Gülbahar'a verildi.



Hülya Gülbahar'ı insan ve kadın… https://t.co/K8RSkBb3ze pic.twitter.com/5eZPO2lqnU — Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) November 2, 2023

Hülya Gülbahar hakkında

İzmir 50. Yıl Lisesi ardından, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1978’den beri Türkiye Kadın Hareketi aktivistlerinden olarak çalışmalarını sürdüren Gülbahar, uzun seneler Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın gönüllü avukatlığını üstlendi.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin öncü isimlerinden.

Dört yılı aşkın bir süre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bank-Sen Sendikası’nda avukatlık yapan Gülbahar, “Kadın Emeği ve İstihdamı (KEİG)”, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)”, gibi birçok kadın örgütünün çalışmalarına destek veriyor. “Kadına Karşı Şiddete Karşı Koruma Emri Platformu”, “Medeni Yasa Kadın Platformu” ile “Türk Ceza Yasası Kadın Platformu”nun kurucu üyelerinden ve sözcülerinden biri olarak bu alanda çalışmalarını sürdüren Gülbahar ayrıca 2007-2010 tarihleri arasında “Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği” (KA-DER)’in genel başkanlığını yaptı.

Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ), Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ), Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gibi çok sayıda kadın örgütünün kuruculuğunu yapan Gülbahar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda da Genel Kurul üyesi olarak görev yapıyor.

(EMK)