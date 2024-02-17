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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 09:34
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İHD'NİN ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLANDI

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nden “Ayrımcılık” temalı kitap

İHD'nin düzenlediği "Ayrımcılık" temalı öykü yarışmasının birincisi "Mayıs Ortası" öyküsü ile Sibel Apaydın oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nden “Ayrımcılık” temalı kitap

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği “Ayrımcılık" temalı 1. Öykü yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya katılan öyküler jüri üyeleri Ayşe Uyguner, Ayşegül Devecioğlu, Jaklin Çelik, Melike Koçak, Murat Uyurkulak, Özlem Eren Türkmen, Selahattin Demirtaş, Şebnem İşigüzel tarafından değerlendirildi. Yayınlanmaya değer bulunan öyküler belirlendi. 

Katılımcılardan gelen 80 öykü arasından seçilen 3 öykü ödüle değer bulundu ve toplam 19 öykü, derneğin ilk öykü yarışması kitabında bir araya getirildi.

Bu kitap, çeşitli bakış açıları ve duyarlılıklarla ayrımcılığa karşı mücadeleyi ele alıyor. Her bir öykü, insan haklarına duyarlılığı ve eşitliği vurgulayarak okurlara derin bir düşündürme fırsatı sunuyor.

Yarışma sonucu oluşan kitap, ilerleyen günlerde İHD İstanbul Şubesi'nin web sitesinde okurlarla buluşmaya hazır olacak.

Bu anlamlı projeyle, dernek ayrımcılıkla mücadelede sanatın ve yazının güçlü birer araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 1. Öykü Yarışması Ödülleri Sonuçları-2024

Birincilik Ödülü: Sibel Apaydın  / Mayıs Ortası

İkincilik Ödülü: Elvan Arpacık / Yokmuş Gibi…

Üçüncülük Ödülü: Meltem Uzunkaya / Aksak, Afgan, Kedi

(EMK)

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