İnsan Hakları Derneği 38. yaşını kutladı

İnsan Hakları Derneği (İHD), dün akşam İstanbul Beyoğlu’ndaki düzenlenen etkinlikle 38. yaşını kutladı.

Etkinlikte konuşan İHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, şimdiye kadar birçok arkadaşlarının gözaltına alındığını en az 28 üye ve yöneticilerinin de katledildiğini söyledi.

Keskin: Muhalefet de iktidara benziyor

Sonrasında konuşan İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin de şöyle dedi:

“1990’larda İHD kurulduğunda cezaevleri insanlarla doluydu. İdam ve ağırlaştırılmış müebbet cezası üzerine çalışmalar yapan İHD çok önemli bir dönemeçten geçti. İnsan hakları savunucuları çok baskı gördü. Vedat Aydın işkence ile katledildi. Bizim temel bir sorunumuz var. Bu coğrafyada iktidar ve muhalefet birbirine çok benziyor. Kendisini muhalefet olarak tanımlayanlar da resmi ideolojiyi benimsiyor. Kendisine muhalefet diyenler de temel konularda iktidardan çok farklı değil. Yüzde 15’lik bir kesim resmi ideolojiye karşı mücadele ediyor ve hakikati dillendiriyor.”

Ayrıca etkinlikte Avukat Ercan Kanar da konuştu ve “İHD’nin kuruluş sürecini anlattı ve “Bu ülkede insan haklarını savunmak çok zor zor” dedi.

Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kurumu ve insan hakları savunucusu da katıldı. Yapılan konuşmalarda, “İHD’nin kuruluşunun 38. Yılında ısrarla insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz; iyi ki İHD var diyoruz” vurusu öne çıktı.

Etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.

İHD nasıl kuruldu? 17 Temmuz 1986 tarihinde aralarında mahpus aileleri, aydınlar, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, hekimler, mimar ve mühendisler, öğretmenlerin olduğu 98 insan hakları savunucusunun imzasıyla “İnsan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak” amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bu yana 23 İHD üye ve yöneticisi faili meçhul cinayetler sonucu yaşamını yitirirken, yüzlercesi fiili saldırılar sonucu yaralandı. 1998 ve 2002 yıllarında, dönemin İHD Genel Başkanları, derneğin genel merkezinde, silahlı ve fiziksel saldırılara maruz kaldı.

(EMK)