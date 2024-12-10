İnsan hakları bu PASAJı nasıl yürüyecek?

Sivil Düşün, haklar yararına düşünen, çalışan ve katkı sunmak isteyenleri 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek PASAJ Forumunda bir araya getiriyor.

Dünyanın değişen koşullarında insan haklarını nasıl bir yolculuk bekliyor ve biz bu yolda nasıl eşlikçiler oluruz, sorularına odaklanan Forum, dünyadan ve Türkiye’den alanında uzman konukları ağırlayacak; zihin açan konuşmalar ile tartışmalar, vizyon kazandıran atölye çalışmaları ve derinlikli analiz paylaşımlarıyla insan hakları gündeminin yenilenme ihtiyacını sorgulatacak.

9 Aralık’ta ise aynı program çerçevesinde İnsan Hakları Günü Kutlama Resepsiyonu yapıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı bu yıl 10 Aralık İnsan Hakları Gününde PASAJ isminde uluslararası bir forum düzenliyor.

İnsan Hakları Gününün 76. Yıldönümünde, İstanbul’da hayata geçecek program, insan haklarını, çoklu krizlerin şekil verdiği güncel dünya koşullarında yeniden ele almayı ve Türkiye’de yeni bir bakışla gündemleşmesine katkı sunmayı hedefliyor.

PASAJ tüm güne yayılmış bir program ekseninde; ilham veren konuşmalar, genel oturumlar, panel tartışmaları ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Yanı sıra katılımcılar, kendi aralarında bağlantı kurmalarını sağlayacak pek çok başka fırsatla da buluşacak.

Artan ekonomik eşitsizlik, iklim değişikliği, demokrasinin zayıflaması gibi devasa sorunların kararlarımıza yön verdiği; teknolojinin günlük yaşamlarımızda vazgeçilmez roller üstlendiği bir geçiş dönemini deneyimliyoruz.

Öte yandan tüm dünyada insan hakları gündeminin yenilenmesine dair aktif bir tartışma var: Hakların günümüzün kriz ve güçlüklerine karşı güncel stratejilerle güçlendirilmesi, farklı bakış açılarıyla tekrar ele alınması ve değişen koşullara adapte edilmesi gerekiyor.

Dünyada insan hakları gündeminin yenilenmesi ne anlama geliyor? Türkiye’de bu güncelleme ihtiyacını ortaya çıkaran sebepler neler? Uluslararası düzen, iklim krizi, gelir eşitsizliği ve teknolojinin artan etkisi Türkiye’de insan haklarını nasıl etkiliyor? İnsan hakları savunuculuğu nasıl geliştirilebilir; hangi yeni bakış ve stratejilerle nasıl daha esnek ve dayanıklı hale gelir?

Fransızcadan Türkçe’ye geçen pasaj ifadesi, geçit, geçiş gibi anlamlara geliyor. PASAJ Forumu da tüm bu sorular ve ötesine beraberce cevap aramak, bilinenden yeniye doğru yürüdüğümüz yolda geleceğe dair yeni yönler keşfetmek için uluslararası bir hazırlık ve geçiş alanı sunuyor.

Programda neler var?

10 Aralık Salı günü açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Prof. Nezih Orhon’un moderatörlüğünde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölümü Program Yöneticisi Alessandro Angius ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Takım Lideri Dilek Ertükel konuşmalarını gerçekleştiriyor.

Açılış konuşmalarının ardından, dünyadan kendi alanlarında ses getirmiş isimler, ufkumuzu genişleten konuşmalarıyla başlangıcı yapacak, alan açacaklar.

1920’lere dayanan prestijli düşünce kuruluşu Chatham House’da araştırmacı olmasının yanı sıra strateji ve politika savunuculuğu danışmanı David Griffiths uluslararı düzendeki değişimlerin dünyada insan hakları gündemine nasıl etki ettiğine dair izlenim ve görüşlerini paylaşıyor. Griffiths Londra&Lahey merkezli Free Thought’un da kurucusu.

1982’den bu yana sürdürülebilir tarım yöntemlerini geliştirmeye odaklanmış Bilim, Teknoloji ve Doğal Kaynak Politikası Araştırma Vakfının (RFSTN) kurucusu, dünyaca tanınan bir çevre aktivisti, ekoloji düşünürü ve araştırmacı olan Hintli fizikçi Vandana Shiva, iklim krizi ve gelir eşitsizliğinin geldiği noktaya dair bir dünya fotoğrafı çekiyor.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsünde akademisyen ve siyasi yorumcu olarak görev yapan Avrupa Komisyonu kıdemli uzmanı Prof. Cristina Vanberghen teknoloji başlığı altında büyük resimde gördüklerini bizimle paylaşıyor. Cristina; dijitalleşme, yapay zeka, tüketici politikası ile siber güvenlik alanlarında uluslararası düzeyde tanınmış bir isim.

30 ülkede, 20 yıldır çatışma ve kriz ortamlarında çalışan, insan davranışları ile yıkıcı değişimler üzerine uzmanlaşan mentor ve yazar Thomas Lanthaler, değişen uluslararası düzene dair perspektif sunuyor.

David Griffiths, Vandana Shiva, Cristina Vanberghen ve Thomas Lahnthaler ‘in konuşmalarının ardından, Dilan Kaya Taşdelen moderatörlüğünde açık mikrofon oturumda katılımcılarla insan hakları gündeminin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor ve beraberce tartışıyoruz.

Öğle yemeği Çiçek Pasajı’nnda gerçekleşiyor. Öğleden sonra oturumlarında ise tartışma odalarına ayrılıyoruz.

Türkiye'de insan hakları ekosistemi: Dünya ile uyumlanma ve yenilenme yolları neler? teması altında eş zamanlı gerçekleşecek beş tartışma odasında Türkiye’den uzman konuşmacılar ile birlikte uluslararası düzen, iklim krizi-gelir eşitsizliği, teknoloji ve ifade özgürlüğü-savunuculuk başlıklarına odaklanarak bu alanlarda Türkiye’de yaşanan gelişmelerin haklara etkisini ve geliştirilebilecek yeni stratejileri ele alıyoruz.

Türkiye ve uluslararası hukuk düzeni tartışma odasında,

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener ve

uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen-köşe yazarı Soli Özel

Arayüz Kampanyası Direktörü Nevzat Taşçı moderatörlüğünde aşağıdaki sorulara cevap arıyor.

Uluslararası düzene dair zorluklar Türkiye’de nasıl şekillenecek? İnsan hakları savunuculuğunun öncelikleri, stratejileri ve taktikleri bu durumdan nasıl etkilenecek?

İnsan hakları gündemi: Türkiye ve iklim değişikliği tartışma odasında Slow Food Hareketi Uluslararası Konsey eski üyesi, gıda adaleti aktivisti, yazar Defne Koryürek ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, İklim Değişikliği Araştırmaları Koordinatörü Ümit Şahin, belgesel fotoğrafçı, araştırmacı ve Kırkayak Kültür Koordinatörü Kemal Vural Tarlan’ın moderatörlüğünde Türkiye’de iklim değişikliği gündemini ele alıyor.

İklim değişikliği, gelir eşitsizliği ve adil geçişle ilgili endişeler Türkiye'deki koşullar açısından ne ölçüde önemli? Bu konular, kamuoyunun, siyasetin ve gündelik yaşamın gündeminde mi? Mevcut tablo insan hakları savunuculuğu için ne ifade ediyor?

İnsan hakları gündemi: Türkiye ve teknoloji odasında, Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; CyberRights.org Kurucusu Prof. Yaman Akdeniz

Gözlemevi Kurucusu, Google Güven ve Güvenlik Programı Türkiye eski Sorumlusu Handan Uslu ile

İmece Program Yöneticisi Hazal Kartalkanat’ın moderatörlüğünde

Türkiye’de teknolojinin insan hakları gündemindeki rolünü konuşuyor.

Teknoloji Türkiye’de yaşamı ve hakları nasıl etkiliyor? Yasalar ve mevzuatın durumu nedir? Yapay zeka ve diğer teknolojik alanlardaki gelişmeler nereye uzanıyor? Teknoloji, insan hakları savunucularının gündeminde mi?

İnsan hakları gündemi: Türkiye ve daralan sivil alan odasında, Topluluk Kurucusu ve Greenpeace International Kıdemli Kampanya Stratejisti, Portfolyo Yöneticisi Berk Butan, Hafıza Merkezi Kurucu Üyesi ve Eş Direktörü Meltem Aslan ile

Belgesel yapımcısı ve Muamma LGBTI+ Derneği Koordinatörü Umut Derin Eroğlan’ın moderayonunda

Türkiye’de daralan sivil alana dair görüşlerini katılımcılarla paylaşıyor.

Savunuculuk ve ifade özgürlüğü için alan açabilecek hangi atılımlar mümkün? Strateji ve taktikleri nasıl yeniden ele alır, kendi çizdiğimiz sınırlara nasıl meydan okuruz? Bugün ve gelecekteki seçeneklerimiz neler?

İnsan Hakları Gündemi: Türkiye ve İş Dünyası tartışma odasında ise

Çocuk Hakları ve İşgücü Uzmanı, Humanist Büro Kurucusu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için İnsan Hakları Durum Tespiti kitabı yazarı Bürge Akbulut

Mercedes-Benz Türk Genel Hukuk Müşaviri ve Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Koordinatörü Gamze Gökçen Karasu Pilevne ile

İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği Eş-Kurucusu ve Genel Sekreteri Çiğdem Çımrın’ın moderasyonunda özel sektörün insan hakları ve iklim gündemindeki rolünü tartışıyor.

Avrupa Birliği'nin şirketlerin insan hakları ve çevreye olumsuz etkilerini tanımlamak, önlemek, hafifletmek, sona erdirmek ve hesap verebilirliği sağlamak adına yayınladığı Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CSDDD) nedir? Kurumlara özenli davranmaları yükümlülüğünü hatırlatan bu direktif ve diğer uluslararası politika ya da belgeler özel sektörün insan hakları ve iklim gündemindeki rolünü nasıl güçlendirebilir?

Forumun Kapanış Çalıştayında, Türkiye’nin deneyimi dünyadaki tartışmalara nasıl taşınır? sorusu üzerinden odalarda konuşulanları gözlemleyen beş konuşmacı, ortaya çıkan sonuçları analiz ederek aktarıyor.

Çalıştay, Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz, Yapay Gündem Kurucusu ve Teyit Eş Kurucusu Gülin Çavuş, Dijital İletişim Stratejisti ve Üzerine Bir Şeyler Podcast Serisi Eş Sunucusu Fulden Ergen, Avukat, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Veysel Ok, Avukat, Ankara Üniversitesi İklim Hukuku Koordinatörü, HUDOTO (Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı) Kurucu Direktörü Özlem Altıparmak’ın katılımıyla gerçekleşiyor. Oturumun moderasyonunu Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Takım Lideri Dilek Ertükel üstlenecek.

(EMK)