ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 12:32
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 13:18
2 dk Okuma

İnşaattan tarıma her alanda iş cinayeti: Mayıs’ta 177 işçi çalışırken öldü

Mayıs ayında en az 177 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 6’sı çocuk, 12’si kadın ve 7’si göçmen olan işçilerin yalnızca 8’i sendikalıydı. En fazla ölüm inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde yaşanırken, ölümlerin başlıca nedeni trafik kazaları oldu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İnşaattan tarıma her alanda iş cinayeti: Mayıs’ta 177 işçi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Mayıs’ta en az 177 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2025’in ilk beş ayında iş cinayeti sayısı 796’ya ulaştı. Ocak’ta 180, Şubat’ta 124, Mart’ta 159, Nisan’da da 156 kişi çalışırken öldü.

Mayıs’taki iş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 54, hizmette 50, inşaatta 38 ve tarımda 35 işçi hayatını kaybetti.

En çok iş cinayeti inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro/eğitim/sinema, belediye/genel işler, metal, madencilik ve enerji işkollarında yaşandı.

Ölüm nedenlerinde başta taşımacılık ve tarım işkollarında meydana gelen trafik kazaları ilk sırada geldi. İkinci sırada da ezilmeler ve göçükler var.

Bu ayda ölenlerin 6’sı çocuk işçiydi. Ölen çocukların üçü tarım, ikisi metal ve biri tekstil işkollarında çalışıyordu. 65 yaş ve üstünde de 4 işçi öldü.

Yine bu ay 12 kadın, 7 de göçmen işçi hayatını kaybetti. Göçmen işçilerin beşi Suriyeli, biri Azerbaycanlı, biri de İranlıydı.

Ölen işçilerin yalnızca 8’i (yüzde 4,52) bir sendikanın üyesiydi. 169 işçi (yüzde 95,48) sendikasızdı.

İş cinayetleri Türkiye’nin 54 şehrinde yaşandı.

İki besici Oğuzhan Aydemir ve Çiğdem Keskin’in Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedenli ölümü; maden işçisi Ahmet Toygar’ın 21 yıl önce yakalandığı silikozis nedeniyle ölümü; tekstil işçisi Erol Eğrek’in 10 yıldır alamadığı ücretlerini istediği Çalık Holding önünde dövülmesi sonrası kalp krizi geçirip ölmesi İSİG Meclisi’nin Mayıs ayında öne çıkardığı iş cinayetleri.

Mayıs ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

  • İnşaat, yol işkolunda 38,
  • Tarım, orman işkolunda 35 emekçi (15 işçi ve 20 çiftçi),
  • Taşımacılık işkolunda 20,
  • Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 15,
  • Metal işkolunda 13,
  • Belediye, genel işler işkolunda 10,
  • Madencilik işkolunda 6,
  • Enerji işkolunda 6,
  • Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 5,
  • Konaklama, eğlence işkolunda 5,
  • Petro-kimya, lastik işkolunda 3,
  • Tekstil, deri işkolunda 3,
  • Gıda, şeker işkolunda 2,
  • Ağaç, kâğıt işkolunda 2,
  • Çimento, cam, toprak işkolunda 2,
  • Savunma, güvenlik işkolunda 2,
  • Banka, finans, sigorta işkolunda 1,

İSİG Meclisi ölen 9 işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

Trafik ve servis kazaları en büyük ölüm nedeni

Mayıs ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

  • Trafik, servis kazası nedeniyle 37,
  • Ezilme, göçük nedeniyle 30,
  • Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 26,
  • Yüksekten Düşme nedeniyle 25,
  • Şiddet nedeniyle 10,
  • İntihar nedeniyle 9,
  • Patlama, yanma nedeniyle 7,
  • Elektrik çarpması nedeniyle 7,
  • Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3,
  • Zehirlenme, boğulma nedeniyle 3,
  • Kesilme, kopma nedeniyle 2,
  • Diğer nedenlerden dolayı da 18 işçi…

Ölenlerin ikisi 14 yaşının altında

Mayıs ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı da şöyle:

  • 14 yaş ve altı 2 çocuk işçi,
  • 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi,
  • 18-29 yaş arası 25 işçi,
  • 30-49 yaş arası 84 işçi,
  • 50-64 yaş arası 52 işçi,
  • 65 yaş ve üstü 4 işçi,

İSİG Meclisi 6 işçinin yaşını belirleyemedi…

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İSİG İSİG Meclisi iş cinayetleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git