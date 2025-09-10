İnşaat Mühendisleri Odası: Antalya Arkeoloji Müzesi’ni kapatma kararı bilimsel değil

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi, Antalya Arkeoloji Müzesi’nin deprem performans analiz raporunu inceleyerek, müzenin kapatılma kararının bilimsel dayanağının yetersiz olduğunu açıkladı.

20 Mart 2025’te yapılan toplantıda, müzenin depreme dayanıklı olmadığı ve depolama alanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni bir müze yapılacağı duyurulmuştu. İMO Antalya Şubesi, toplantı çıktılarından biri olan raporun kendilerine iletilmesini birçok kez talep etmiş; ancak yetkililer uzun süre raporu paylaşmamıştı. Bu süreçte iktidara yakın medyada “Müze üflesen yıkılır” gibi haberler yer aldı.

Rapor, nihayetinde 5 Eylül 2025’te Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından İMO’ya iletildi.

Yapılan incelemeler, müzenin kapatılma kararının bilimsel esaslara dayalı olmadığını ortaya koydu.

“Antalya Arkeoloji Müzesi yalnızca bir bina değil, kentin hafızası”

15 günde hazırlanan rapor

Rapora göre müze binasının saha çalışmaları 7 Temmuz 2025’te başlarken, performans analizleri 23 Temmuz’da yapıldı. Oysa müze 16 Temmuz’da, ortada henüz bir rapor yokken kapatıldı.

İMO Antalya Şubesi’ne göre, 13 bin 500 m² büyüklüğündeki ve 11 bloktan oluşan bir yapının 15 günde sağlıklı bir deprem performans analizinin yapılması mümkün değil.

Şube, “Göç yolda düzülür” anlayışıyla yürütülen süreç nedeniyle kaygılarının haklı çıktığını ifade etti ve yetkilileri bilimsel esaslara uygun hareket etmeye çağırdı.

Antalya Arkeoloji Müzesi hakkında I. Dünya Savaşı’nın ardından, 1919 yılında İtalyanların Antalya’yı işgali sırasında açıkta bulunan eski eserlerin İtalyan Konsolosluğu’na taşınmak istenmesi üzerine Antalya Lisesi öğretmeni Süleyman Fikri Erten, 15 Ekim 1919’da Antalya Mutasarrıflığına başvurarak kendisini fahri Asar-ı Atika memuru olarak tayin ettirdi. Müze kurma çalışmaları bu tarihte başladı. İlk olarak Antalya Merkez’deki eski eserler, Tekeli Mehmet Paşa Camii karşısındaki terk edilmiş Bayraktar Baba Türbesi’nde toplanarak geçici bir depo müze oluşturuldu. 1922 yılında bu eserler, mübadele sonrasında boş kalan Panaya Kilisesi’ne (Alâaddin Camii) taşındı ve burada ilk müze binası kuruldu. 1937 yılında müze, Yivli Minare Camii’ne; 1972 yılında ise hâlâ kullanılan modern binaya taşındı. 1988 yılında “Avrupa Konseyi Yılın Müzesi Özel Ödülü”ne layık görüldü. 30 bin metrekarelik bir alana yayılan müzede kapalı sergi salonları, açık hava galerileri, çocuk bölümü, modern sanatlar sergi salonu, konferans salonu, kafeterya ve video gösterim alanı bulunuyor. Müze koleksiyonu, Alt Paleolitik Çağ’dan Bizans dönemine kadar geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Doğa Tarihi ve Prehistorya Koleksiyonu, bölge kazılarından elde edilen eserler, Roma dönemi çömlekleri, Perge kökenli mitolojik heykeller, lahitler, takılar, mozaikler, ikonalar, madeni ve cam eserler koleksiyonun öne çıkan parçaları. Özellikle Perge’de bulunan Roma dönemi heykeltıraşlık eserleri ve müze kurtarma kazılarından elde edilen ünik buluntularla Antalya Müzesi, dünyanın sayılı arkeoloji müzeleri arasında yer alıyor. Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

