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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 13:10
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 14:46
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ATR YAPI DİRENİŞİ

İnşaat işçilerinin Urfa'dan İstanbul'a uzanan direnişi

Günlerdir ATR Yapı önünde kaldırımda uyuyan işçi, "İki gündür uyuyamadım. Soğuktan donuyoruz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu başkanılığını yaptığı ATR Yapı’da çalışan işçilerin, ödenmeyen ücretleri ve hakları için başlatıkları şirketin Kartal’daki genel merkezi önündeki direnişi devam ediyor.

Urfa’dan İstanbul’a gelen İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi işçiler, 15 Nisan’dan bu yana ATR Yapı önünde kaldırımlarda yatıyor.

Gasp edilen hakları almak için bekleyen yaşları 18 ile 50 arasında değişen işçiler, direnişlerini bianet’e anlattı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
ATR Yapı İnşaat-İş
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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