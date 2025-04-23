ATR YAPI DİRENİŞİ
İnşaat işçilerinin Urfa'dan İstanbul'a uzanan direnişi
Günlerdir ATR Yapı önünde kaldırımda uyuyan işçi, "İki gündür uyuyamadım. Soğuktan donuyoruz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu başkanılığını yaptığı ATR Yapı’da çalışan işçilerin, ödenmeyen ücretleri ve hakları için başlatıkları şirketin Kartal’daki genel merkezi önündeki direnişi devam ediyor.
Urfa’dan İstanbul’a gelen İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi işçiler, 15 Nisan’dan bu yana ATR Yapı önünde kaldırımlarda yatıyor.
Gasp edilen hakları almak için bekleyen yaşları 18 ile 50 arasında değişen işçiler, direnişlerini bianet’e anlattı.
(AD)
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