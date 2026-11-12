İnşaat işçileri, 3 aydır ödenmeyen ücretleri için şirketin kapısına dayandı

İstanbul Üsküdar'daki "Nef Reserve Kandilli" projesinde çalışan ve 2-3 aydır ücretlerini alamadıklarını söyleyen yaklaşık 200 inşaat işçisi, 12 Kasım Perşembe günü Metreküp Holding'in Maslak'taki merkezinin bulunduğu Olive Plaza önünde eylem yaptı.

İşçiler, Metreküp İnşaat'ın konkordato ilanının ardından ücret, yevmiye ve fazla mesailerinin karşılığını alamadılar. 11 Kasım'da Kandilli şantiyesinde başlattıkları protestoyu perşembe günü şirketin merkezine taşıdılar.

Van, Hakkâri ve Erzurum gibi illerden çalışmak için İstanbul'a gelen işçiler, ücretlerini alamadıkları için ailelerine para gönderemediklerini, memleketlerine dönemediklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdiler.

“İşlerini yaptırıp para kazanıyorlar, bize gelince para yok”

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, işçiler, işverenin kendilerini "ha para geldi ha para gelecek diye oyaladıklarını" söylediler.

İşverenin işin hemen bitirilmesini isterken sıra ödemeye geldiğinde her gün bir başka güne ertelediğini anlatan işçiler bugüne değin hiçbir vaadin yerine getirilmediğini açıkladılar.

Direnişle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı İş) işçilerle dayanışma içinde olduklarını açılkadı:

“Yüklenici firmanın Metreküp Holding olduğu Nef Reserve Kandilli şantiyesinde çalışan, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Dev Yapı-İş ve Yapı Yol-İş sendikaları üyesi işçi arkadaşlarımızın yanındayız”.

Metreküp bünyesindeki bir taşeron firmada çalıştığını belirten başka bir işçi ise Medyascope'a, konkordatonun işçiler açısından yarattığı sorunu şu soruyla dile getirdi:

“Kendilerini koruyorlar ama bizi kim koruyacak?”

İşçi, şirketlerin birbirlerini suçlayarak ödemeleri ertelediğini; bazı taşeron firmaların da ana yükleniciden alacaklarını tahsil edemediğini söyledi.

Şantiyede yemek ve ısınma da kesildi

Ücretlerini alamayan işçiler, şantiyede kaldıkları barınma alanlarında sıcak su, yemek ve ısınma hizmetlerinin kesildiğini de anlattılar.

Medyascope'a konuşan bir işçi, ücretini alamadığı için çocuğunun eğitim masraflarını karşılayamadığını anlattı.

İşçiler, yemek tedarik eden firmanın da alacaklarının ödenmediğini, bu nedenle şantiyede beslenme sorunlarının daha da ağırlaştığını söylediler. İşçiler ısıtma ve yemeğin kesilmesini kendilerini alacaklarından vazgeçerek şantiyeyi terke sürüklemeye yönelik bir zorlama olarak değerlendirdiler.

İşçi temsilcileri şirket yönetimiyle görüştü

Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma Ağı'nın çağrısıyla yapılan eylem sırasında, işçileri temsil eden ve bir avukatın da yer aldığı heyet, şirket yetkilileriyle görüştü.

Görüşmelerin ardından şirketin ödeme yapabileceğini ifade ettiği, ancak taşeronların alacakları konusunda henüz somut bir adım atılmadığı açıklandı.

Konkordato işçilerin alacaklarını ortadan kaldırmıyor

Konkordato, borçlarını vadesinde ödeyemeyen şirketlerin alacaklılarıyla yeniden ödeme planı oluşturabilmesi için başvurdukları hukuki bir koruma mekanizması. Ancak bir şirketin konkordato sürecine girmesi, işçilerin ücret ve diğer işçilik alacaklarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor.

Metreküp işçileri de şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasının külfetinin kendilerine ödetilmesine karşı çıkıyor.

12 Kasım günü şirket merkezi önündeki görüşmelerden işçilerin bütün alacaklarının ödenmesini sağlayan bir anlaşma çıkmadı. İşçiler ödeme yapılana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

(AEK)