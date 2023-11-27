İnşaat halindeki Hatay Emniyet binası 'orta hasarlı' denilerek yıkıldı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün kaba inşaat halindeki yeni hizmet binasının 6 Şubat depremleri sonrası ‘orta hasarlı’ denilerek yıkılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Binanın inşaatına 2018 yılında yer teslimi ile başlandığını hatırlatan Güzelmansur, “2020 yılında tamamlanması öngörülmüş ancak 2018’deki kur krizi ile birlikte yüklenici konkordato ilan etmiştir. İkmal inşaatı olarak Ağustos 2021’de yeniden ihaleye çıkmıştır” dedi.

CHP’li Güzelmansur, yeni ihale sonrası binanın teslim zamanının Mayıs 2024’e çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak aynı iş için 2023 yılı Ocak ayında tekrar ihaleye çıkılmış, en avantajlı teklif yaklaşık maliyetin üstünde kaldığı için ihale iptal edilmiştir. Bu süreçte 4 Bodrum + Zemin - 5 Katlı olmak üzere toplam 44.556 m² alanlı inşaatın kabası tamamlanmış ve 6 Şubat depremlerinde orta hasar aldığı belirtilmiştir.”

“Kamu kaynağı çöpe atıldı”

“İnşaatta güçlendirme yapılarak binanın tamamlaması beklenirken, anlaşılmaz bir şekilde binanın yıkım emri verilmiş ve şimdiye kadar bu bina için harcanan kamu kaynağı adeta çöpe atılmıştır” diyen Güzelmansur, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Hatay İl Emniyet Binası inşaatı için bugüne kadar harcanan kamu kaynağı miktarı nedir?

Kaba inşaatı tamamlanmış olan, herhangi bir hasarı olmayan Hatay İl Emniyet Binası’na hangi tarihte orta hasar raporu verilmiştir? Bu rapora itiraz olmuş mudur? Bu itiraz incelenmiş midir? Sonucu nedir?

2018 yılında yapımına başlanan, kaba inşaatı bitmiş olan Hatay İl Emniyet binasının depremde orta hasarlı hale gelmesinin sorumlusu kimdir? Bu konuyla ilgili herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? Sonucu nedir?

(VC)