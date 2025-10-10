Înîsiyatîfa LGBTI+yan a Ji Bo Aştiyê damezrandina xwe ragihand

Însiyatîfa LGBTI+yan a Ji Bo Aştiyê(bil+) ku ji Rêxistinên LGBTI+yan ên Tirkiyeyê û mafparêzên serbixwe pêk tê, îro li gelek bajarên Tirkiyeyê bi awayekî hemwext bi daxuyaniyên çapemeniyê damezrandina xwe ragihand.
Însiyatîfê di daxuyaniya xwe de bal kişand ser hewldanên ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd ku nêzî salekê didome. Her weha însiyatîfê destnîşan kir ku ew ji bo ku bikaribin bibêjin "LGBTI+ jî di pêvajoya aştiyê de xwedî gotin in" kom bûne.
Li bajarên Edene, Amed, Enqere, Antalya, Çanakkale, Stenbol, Îzmîr, Mêrsîn û Wanê daxuyanî hat dayîn. Her weha daxuyaniya Stenbolê jî di Avahiya Komeleya Mafên Mirovan(İHD) a Stenbolê de pêk hat.
Di daxuyaniya çapemeniyê de di destpêkê de kesên ku di komkujiya 10ê Cotmehê ya Gara Enqereyê de jiyana xwe ji dest dane, hatin bibîranîn. Êrîşên polîsan ên li bîranînên Îzmîr û Enqereyê û desteserkirina hin mafparêzan hat şermezarkirin.
Metna bi kurdî ya daxuyaniya damezrandina însiyatîfê aktîvîst Serhat û a tirkî jî Halîs xwend.
Daxuyaniya însiyatifê bi kurdî weha ye:
Em wekî kesên LGBTÎ+ ji bo Aştiyê bi rê dikevin!
Îro, di salvegera Komkujiya 10ê Cotmehê de, em kes û canên xwe yên ku me di têkoşîna aştiyê de winda kirine bibîr tînin. Em xewnên wan ên neqediyayî hembêz dikin û daxwaza aştiyê zêde dikin.
Salek e hêviyên ji bo çareseriyek demokratîk ji bo pirsgirêka Kurd û bo aştiyê zêde dibin. Wekî LGBTÎ+yan, em piştgiriya xwe ji bo vê pêvajoya aştiyê radigihînin. Em bi vê yekê bi zelalî dibêjin ku em jî di aştiyê de xwedî deng in.
Aştî mafê her kesî ye. Lê belê, em dizanin ku LGBTÎ+ barê herî giran ê polîtîkayên şer, tundûtûjî, xizanî û nefretê hildigirin. Li welatekî bê aştî, wekhevî, azadî û demokrasî ne mumkin in. Ji ber vê yekê em li hev civiyane: Em wekî LGBTÎ+ ji bo Aştiyê (bil+) bi rê dikevin. Em damezrandina bil+ bi daxuyaniyên çapemeniyê yên hemwext li Amed, Enqere, Antalya, Çanakkale, Stenbol, Îzmîr û Wan radigihînin.
Aştiyek civakî û berfireh tenê bi naskirin, azadî û wekheviya dadmend dikare were bidestxistin. Aştî ji bo me hemûyan weke hewa û avê girîng e. Em ê daxwaza naskirin û wekheviya ku em ji bo civaka LGBTÎ+yan, hem ji bo gelê Kurd ê dorpêçkirî û hem jî ji bo hemî beşên bindest û marjînalîzekirî yên civakê, bikin.
Em bi vê hişmendiyê li vir in ku pêvajoya aştiyê berpirsiyariyek li ser me hemûyan ferz dike! Em herweha dizanin ku ev berpirsiyariyeka dîrokî ye. Em bi vê hişmendiyê tevdigerin û xwe bi rê dixin da ku beşdarî têkoşîna avakirina aştiyeke dadmend, birûmet û wekhev bibin.
Aştî tê wateya rêziknameyek ji nû ve sazkirî ku bidestxistina hemî beşên bindest ên civakê şert û mercên jiyanê yên wekhev û birûmet dihêle. Ji ber vê yekê, şiyana LGBTİ+yan a ku bibe aktorê vê pêvajoyê, rasterast bi civakîkirina aştiyê ve girêdayî ye. Mezintirîn hêza tevgera LGBTİ+yan ewe ku bi ezmûnên xwe hêza xwe nîşan dide.
Bi salan e, em wekî "paşguhkirî", krîmînalîzekirî û hedefgirtî hatine hesibandin. Lê tevî van hemûyan, me hebûna xwe ya civakî parastiye, birine qada giştî û torên hevgirtinê ava kirine. Ev ezmûn di heman demê de pêdiviyek bingehîn a pêvajoya aştiyê ye: şiyana bêdengkirî û paşguhkirî ku gotina xwe bibêjin. Têketina LGBTÎ+yan di pêvajoya aştiyê de pîvanek şiyana wê ye ku veguherînek demokratîk a rastîn biafirîne. Têkilkirina LGBTÎ+yan di pêvajoya aştiyê de dê gavek be ku vê pêvajoyê demokratîk û civakî bike.
Em ê hewl bidin ku beşdariya kesên LGBTÎ+ di vê pêvajoyê de misoger bikin, eşkere bikin ka çawa LGBTÎ+ ên Kurd ji şer bandor bûne, û têkoşîna ji bo aştiyê li seranserê civakê, nemaze civaka LGBTÎ+ berfireh bikin.
Di seranserê dîroka xwe de, beşdariya tevgera LGBTÎ+yan ji bo aştiyê li ser "vekirina qada xwe" nebûye. Em banga tevgerê ya ji bo avakirina aştiyê li ser bingeha wekhevî û azadiyê, ji bo jiholêrakirina neteweperestî, mîlîtarîzm, heteroseksîzm û rejîma zayendî ya dualî, û ji bo peydakirina jiyanek birûmet ji bo her kesî dipejirînin.
Serpêhatiyên me careke din tîne bîra me ku aştî tenê bi rêya rizgariya kolektîf dikare pêk were. Têkoşîna ji bo aştiyê ne tenê bêdengkirina çekan, lê di heman demê de ji nû ve avakirina xwe ji bo avakirina civatek aştiyane jî dihewîne. Û bi vê îradeya ji nû ve avakirinê ye ku em, LGBTÎ+, bingehên civakî yên aştiyê xurt dikin.
Bijî aştî, bijî têkoşîna azadiyê ya hemû gelan, bijî hevgirtina LGBTÎ+an!
Ji bo şopandina xebatên înîsiyatîfê û beşdarbûna însiyatîfê, hûn dikarin hesabên wan ên medyaya civakî bişopînin û rasterast peyam ji wan re bişînin. (TY/AY)