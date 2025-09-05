Înîsiyatîfa Jinan a Pêdiviya Min bi Aştiyê Heye: Em di 6ê Îlonê de li 15 bajaran ji bo Filistînê çalakiyan li dar dixin

“Înîsiyatîfa Jinan a a Pêdiviya Min bi Aştiyê Heye” û platformên jinan ragihandin ku ew ê di 6ê Îlonê de li 15 bajaran ji bo protestokirina êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê çalakiyên hevdem li dar bixin.
Di daxuyaniya înîsiyatîfê de hat destnîşan kirin ku gelê ku li Xezeyê di bin dorpêçê de dijîn bi birçîbûn û xizaniyê re rû bi rû ne û çûna alîkariya mirovî û pêdiviyên bijîşkî bi mehan e tên astengkirin. Her weha di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku êrîş û operasyonên bejahî veguheriye qirkirinê û weha hat gotin, "Têkoşîna me ya bi jinên Filistînî re li dijî qirkirin û dagirkeriyê têkoşîneke hevpar e. Tezkereyên şermezarkirinê yên li Meclîsê hatine dayîn, ji bo veşartina hevkariya hikûmetê têrê nakin. Pêdivî bi cezayên berbiçav heye. Divê ambargoyek tevahî demildest li dijî Îsraîlê were ragihandin û divê hemû têkilî werin qutkirin."
Di daxuyaniyê de cihên çalakiyên ku dê di 6ê Îlonê de werin lidarxistin jî hatin parvekirin.
Bernameya çalakiyan wiha ye:
· Stenbol – 17:00, Qada Tûnel
· Enqere – 18:30, Meydana Kolejê
· Mêrsîn – 18:30, Qada Ozgecan Bariş
· Adana – 18:00 Parka Înonu
· Amed – 18:00, Li ber Mizgefta Uluyê
· Samsûn – 18:00, Li ber Daîreya Bacê ya Kevin
· Antalya – 18:00, Meydana Attalos
· Dîlok – 17:00, Meydana Balîklî
· Mêrdîn – 17:00 Parka Karayollari
· Êlih – 17:00 Kolana Gulîstan
· Antakya – 16:00 Li ber Lîseya Anadoluyê a Necmi Asfuroğlu.
· Wan – 13:00, Li ber Şekerbankê
· Riha – 17:00, Li ber Novada AVMê
· Semsûr – 17:30, Parka Mimar Sinan
Îzmîr/Foça – 18:00, Qada Aştî û Demokrasiyê ya Nihat Dirim
Înîsiyatîfê bang li hemû jinan û raya giştî kir ku beşdarî xwepêşandanan bibin.
