TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 25.09.2026 07:24 25 Îlon 2026 07:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.09.2026 07:37 25 Îlon 2026 07:37
Xwendin Xwendin:  5 xulek

“Înîsiyatîfa ji Şer re Na” ava bû: “Werin ji bo rawestandina şer em dengê bi hev re bilind bikin”

Akademîsyen, nivîskar, hunermend, mafparêz û aktîvîst jî di nav de 210 kesan, bi armanca li dijî şerên herêmî û cîhanî têkoşîna hevpar bimeşînin “Înîsiyatîfa ji Şer re Na” ava kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
“Înîsiyatîfa ji Şer re Na” ava bû: “Werin ji bo rawestandina şer em dengê bi hev re bilind bikin”
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Înîsiyatîfa ku piştî civîna onlîne ya 21ê Îlonê bi danezana damezrandinê hat ragihandin, bal kişand ser şerê ku rê li ber rûxandina aborî, mirovî û ekolojîk vedike û banga têkoşîna hevpar a li dijî şer kir.

Maseyên Kurd, Filistîn û Îranê hatin sazkirin

Di bin banê înîsiyatîfê de komên xebatê yên wekî Maseya Kurd, Maseya Fîlîstînê û Maseya Îranê hatin avakirin. Hat diyarkirin ku dê kom civînên heftane pêk bînin, mijarên rojevê yên têkoşîna li dijî şer binirxînin û armancên kampanyayên demên kurt, navîn û dirêj diyar bikin.

Ji bo şerê Ukrayna û Rûsyayê bang kirin

Di danezana damezrandinê de cih dan şerê Ukrayna-Rûsyayê ku pênc sal in dewam dike. Hat destnîşankirin ku şer rageşiyên herêmî û cîhanî zêde dike û banga bidawîkirina rûxandina hawîrdorî û mirovî ya ku derketiye holê hat kirin.

Di danezanê de êrîşên Îsraîlê bi taybetî Xeze û Şerîeya Rojava yên li ser xaka Fîlîstînê hat rexnekirin û hat xwestin ku operasyonên leşkerî yên li dijî Lubnan û Sûriyeyê bên rawestandin.

Di danezanê de hat destnîşankirin ku polîtîkayên ambargo û dorpêçkirinê yên li dijî Îranê bêîstîqrariya herêmê kûr dikin û hat diyarkirin ku divê dawî li van polîtîkayan bê anîn.

Ji bo pirsgirêka Kurd banga aştiya mayînde hat kirin

Înîsiyatîfê di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd a li Tirkiyeyê de jî banga aştiya mayînde kir. Hat diyarkirin ku pêvajoya aştiyê bi berfirehkirina beşdariya civakî dikare bê xurtkirin û hat destnîşankirin ku divê xebatên demokratîk û beşdarbûnî bên zêdekirin.

Di danezanê de, ji bo bidawîbûna şer û pevçûnan banga têkoşîna hevpar hat kirin û wiha hat gotin, “Werin, ji bo rawestandina şer û pevçûnan em deng û gotinên xwe bikin yek û bilind bikin.”

Îmzekarên înîsyatîfê wiha ne:

Abdulkerîm Bulbul · Açelya Kîrazci · Ahmet Asena · Ahmet Dogan – Ahmet Gultekîn · Ahmet Kuzîk · Ahmet Yildirim · Akin Bîrdal · Akin Urel · Alaz Pesen · Alî Algan · Alî Bîlge – Alî Kubat · Alî Oner · Alper Oztaş · Arat Dînk – Arîf Alî Cangi · Armagan Barişgul · Arzu Serter · Asuman Bozgoz – Atîlla Dîrîm · Aycan Şahîn · Ayça Coşkun · Ayça Sezer – Ayetullah Aşitî · Aynur Pîlavcioglu · Ayşe Akdenîz · Ayşe Aydogan – Ayşe Ekanel · Ayşegul Onen · Ayşen Funda Ata · Bahadir Altan · Banu Kanibellî · Bayram Bulut · Begum Turgutalî · Berfîn Ozsoy · Hevîn Hazal · Bulent Atamer · Cafer Solgun · Can Akçora · Can Îrmak Ozînanir · Canan Aydin Biçak · Celal Ozdogan · Celal Sonuvar · Cuneyt Pala · Çagri Sert · M. Cuneyt Sariyaşar · Davut Guler · Demet Ozdemîr · Denîz Goktuna · Dîlber Karadamar · Dogan Ozkan · Duru Şîmşek · Duygu Kurt · Ebru Atîlla · Ekrem Çaglar · Ela Naz Bîrdal · Elîf Poyraz · Elîf Rîffle · Elîf Turgay Altun · Elîf Unal · Enes Mekeç · Engîn Koçdag · Erdal Dogan · Ersîn Tek · Ertugrul Barka · Esra Akbalik · Esra Mungan · Eylem Ceylan · Eylem Ozlem Keçecî · Faruk Taştan · Fatma Akdokur · Fatma Bostan Unsal · Fatma Gunler · Fatma Orgel · Faysal Mahmutoglu · Fazil Firat · Ferdane Sîbel Erduman · Ferhat Kentel · Gazî Şahîn · Gokhan Arslan · Gonul Turgut · Gul Buyukbeşe · Gul Donmez · Gulayşe Koçak · Gulîzar Molla · Gulşah Gul · Gulten Guner · Gunor Şenkal · H. Çîgdem Orhan · H. Levent Koker · Hacer Ansal · Hakan Darçin · Hakan Tahmaz · Halîl İbrahîm Uresîn · Hamîde Memur · Handan Aldemîr · Hasan Postaci · Haşîm Koroglu · Hatîce Yeşîl · Hayriye Ozun · Hediye Solak · Helîn Alp · Huda Kaya · Huma Oz · Huseyîn Danyel · Huseyîn Ozyurt · Huseyîn Sevîm · Îbrahîm Turk · Îlkay Akkaya · Îltur Gur · Îlyas Buzgan · Încî Hekîmoglu · Îshak Karakaş · Îsmaîl Cavga · Îsmaîl Duygulu · Kadîr Bal · Kamîle Batur · Kuban Kural · Kurşad Yilmaz · Levent Başturk · Levent Şensever · Mehmet Alî Devecîoglu · Mehmet Alî Firat ·Mehmet Kaçmaz · Mehmet Salmanoglu · Mehmet Şerîf Arslan · Melahat Işik · Melîh Eray Kaplan · Melîke Karaosmanoglu · Mete Elçî · Mete Husunbey · Metîn Algan · Mualla Kavuncu · Mualla Kiral · Murat Uyurkulak · Mustafa Arslantunali · Mustafa Aslan · Mustafa Goç · Mujgan Ozzen ·Muslum Dogan · Necmiye Alpay · Nerîman Bîrlîkler · Nesîbe Baş · Neşe Gunaydin · Nevîn Ersoz · Nîlay Bursîn · Nîmet Yallialtin Kaplan · Nuran Yuce · Nuray Unal · Nurettîn Kalgi · Nurten Garîp · Nurten Ustun · Nusret Dogruak · Nukhet İzmîroglu · Onur Korkmaz · Ozdal Gungor · Ozden Donmez · Ozgur Topaç · Ozlem Şekercîoglu · Ozlem Yildiz · Reha Eskîdîr · Rukiye Aslan · Salîha Bîngol · Samî Anjel · Samî Evren · Seher Yildirim · Selda Kizilbay · Selîm Derîngîl · Sema Alpan Atamer · Semra Gunger · Serhad Şahîn· Serkan Afti · Sevcan Çamlidag · Sînem Ozaycan · Songul Erkaya · Suat Yalçin · Suleyman Onen · Şengul Çîftçî · Şengul Tokgol · Şenol Karakaş · Şenol Ozbek · Şenol Şaka · Şukran Yucel · Taner Koçak · Tugba Yucal · Tugçe Kaşikcî · Tuna Emren · Turkan Aslan Agaç · Ufuk Uras · Ulfet Yildiz · Ulvî Alakbarzade · Umît Aktaş · Umît Guzel · Vîkî Cîprut · Volkan Akyildirim · Yagmur Putmek · Yakup Uygun · Yasemîn Çoban · Yaşar Şahsuvaroglu · Yavuz Selîm Oguz · Yunus Açikgoz · Yusuf Karaten · Zaruhî Kervanciyan Barka · Zehra Yilmaz · Zekî Kose · Zeynep Nur Vonal Ozer · Zeynep Tanbay · Zuhal D. Eşmen · Zuleyha Yordem

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mafên Mirovan Filistîn Pirsgirêka Kurdan İran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê