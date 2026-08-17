Inîsiyatîfa Ajal Jiyan Azadî: "Destê xwe ji pisikan bikşînin"
Li navçeya Sûrê ya Amedê diyar bû ku zarokekî sê salî har bûye. Piştî vê bûyerê, pisikên ku li kolanan dijîn dîsa bûn hedef.
Li gorî daxuyaniya walîtiya Diyarbekirê, nêzî çar mehan berê pisikekê zarokek penc kiribû û di 10ê Tebaxê de jî ew zarok nexweş ketibû û biribûn nexweşxaneyê. Di 13ê Tebaxê de di encamên numûneyên hatibûn girtin de derket holê ku ew zarok har bûye. Li herêmê ligel xebatên tespîtkirina kesên berketî û lêkolîna filyasyonê, dermankirina bergiriyê ya ji bo harbûnê hate dest pê kirin. Şaredarî jî ji bo “xebatên têkildarî ajalên bêxwedî” hatin agahdarkirin.
Lêbelê di daxuyaniya walîtiyê de derbarê pisika ku tê gotin zarok penc kiriye de tu agahî nehatiye parvekirin ku ew pisik hatiye dîtin an na, ango di testa laboratuwarê ya ajalê de “harbûn” hatiye tespîtkirin an na. Piştî vê bûyerê, di hin nûçeyan û parvekirinên li ser medyaya civakî de bangên ji bo komkirina pisikên li kolanan dijîn zêdebûn. Li ser vê yekê ajalparêzan bertek nîşan dan.
“Jinavbirina cûreyekî ajalan, ne têkoşîna li dîjî hariyê ye”
Inîsiyatîfa Ajal Jiyan Azadî têkildarî mijarê daxuyaniyeke bi sernavê “Destê xwe ji pisikan bikşînin” da. Insiyatîfê diyar kir ku bûyerek çêbûye, hûrgiliyên wê hîn zelal nebûne û li ser vê bûyera ne zelal kampanya ji bo komkirina pisikên li kolanan dijîn dane destpêkirin. Insiyatîfê bertek nîşanî vê yekê da.
Her weha Inîsiyatîfê destnîşan kir ku ji bo rê li ber belavbûna hariyê were girtin divê tedbîrên tenduristiya gel bên girtin, lê divê ev tedbîr ne jinavbirina cûreyek ajalan be.
Di daxuyaniyê de bang li rayedaran hate kirin ku “Heta îro ji ber çi derzî nehatiye kirin? Pirsa ku divê bê pirsîn ev e” û her weha hate diyarkirin ku li herêmên ku harî ango nexweşiyên din ên vegirtî têne dîtin, divê karantîna, derzîkirin û şopandina epîdemîyolojîk esas were girtin.
Inîsiyatîfê di heman demê de polîtîkayên li ser hilberîn û bazirganiya bêkontrol a ajalên malê jî rexne kir û li dijî wê yekê derket ku dûrxistina komî ya ajalan ji qadên jiyana wan weke polîtîkayeke tenduristiya gel bête pêşkêşkirin.
(NÖ/AY)