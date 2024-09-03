İngiltere’den İsrail’e kısmi ambargo: 350 silahtan 30'unun satışına yasak

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaptırım çağrılarının giderek daha da yükseldiği bir ortamda İngiltere’den bir hamle geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’e kısmi silah satış yasağı getirdiklerini söyledi.

Dün (2 Eylül, Pazartesi) parlamentoda bir konuşma yapan Lammy “Hava araçlarının kullandığı mühimmatlar dahil 30 silahın satışını durduruyoruz” diye açıklama yaptı.

Ancak ihracat kısıtlamasının mevcut 350 lisanslı silahtan 30’unu kapsamı tepki çekti.

Lammy kararının genel bir yasak veya silah ambargosu anlamına gelmediğini, sadece Gazze'de İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş sırasında kullanılmasından endişe duyulan ürünleri kapsadığını söyledi.

Lammy, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada "Elbette İsrail'in güvenlik tehditlerine karşı kendisini koruması gerektiğinin farkındayız fakat İsrail'in kullandığı yöntemlerden, sivil zaiyat ve özellikle sivil altyapının yok edildiğine dair haberlerden derin endişe duyuyoruz" dedi.

İsrail: Hayal kırıklığı

İngiltere’nin ambargo kararı İsrail’de tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in karardan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını", İngiltere'nin bu adımının "Hamas'a ve İran'daki destekçilerine çok sorunlu bir mesaj gönderdiğini" savundu.

İsrail en az 40 bin Filistinliyi öldürdü

İngiltere, İsrail'e doğrudan silah tedarik etmiyor ancak İngiliz şirketlerinin ülkeye silah satması için ihracat lisansı veriyor.

7 Ekim sonrası Rishi Sunak'ın hükümeti İsrail'e silah satışlarını askıya almayı reddetmişti. Ancak Temmuz’da İngiltere’de iktidara gelen İşçi Partisi durumu gözden geçireceklerini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)