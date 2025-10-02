İngiltere’de bir sinagogun yakınlarında bıçaklı saldırı

İngiltere’nin Manchester kentindeki bir sinagogun dışında meydana gelen bıçaklı saldırıya polis müdahale etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Greater Manchester Polisi’nden yapılan açıklamada, kentteki Heaton Park Sinagogu’nun dışında bir kişinin, aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdüğü ifade edildi.

Ardından o noktada bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, silahlı polislerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olduğu, ayrıca polisin bir kişiye ateş ederek müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Vurulan şahsın bıçaklı saldırgan olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aracın çarpması veya bıçaklı saldırı nedeniyle de beş kişinin yaralandığı kaydedildi.

İki kişi hayatını kaybetti

Greater Manchester Polisi’nden daha sonra yapılan açıklamalarda da saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Üzerinde şüpheli eşyalar bulunduğu için polisin vurarak müdahale ettiği saldırganın da “muhtemelen” öldüğü belirtilen açıklamada, bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından saldırganın durumuyla ilgili net açıklamanın yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda yaralanan üç kişinin durumunun ağır olduğu, sinagogda devam eden ayine katılanların ise çevre güvenliği sağlandıktan sonra tahliye edildiği ifade edildi.

Starmer, Danimarka programını erken bitirdi

Saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirterek saldırıyı kınadı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka’da bulunan Starmer, Londra’da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag’dan ayrıldı.

İngiltere Kralı 3. Charles da yaptığı açıklamada, “Eşim ve ben, Yahudi toplumu için böylesine önemli bir günde Manchester’da meydana gelen saldırıdan dolayı üzüntü ve şok içindeyiz. Dualarımız bu şok edici saldırıdan etkilenen herkesle. Acil müdahale birimlerine hızlı harekete geçtikleri için minnettarız,” ifadelerini kullandı.

(VC)