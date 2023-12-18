İngiltere ve Katar’dan UCM’ye İsrail şikayeti

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen kameramanı Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuracağını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi nedir? Kimler yargılar ve yargılanabilir?

Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, avukat ve uzmanlardan oluşan ekibin, Ebu Dakka'nın öldürülmesiyle ilgili dosya hazırladığı bilgisi verildi.

Dosyada, Filistin topraklarında görev yapan Al Jazeera personeline yönelik saldırılar yer alacak.

Kameraman Samir Ebu Dakka okul saldırısında öldürüldü

İsrail'in, Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka ve Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların sürdüğü Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması bulunan gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarıldı.

Ardından Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtti.

“Soykırım ve insanlığa karşı suçlar”

İngiltere'de bağımsız milletvekili Claudia Webbe, İsrail'in, Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet dilekçesi yazdı.

UCM'den İsrail'e "savaş suçu" uyarısı

Webbe, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin katıldığı bir oturumda, İsrail hükümetinin, soykırım ve insanlığa karşı suçlar dahil Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması çağrısıyla UCM'ye resmi şikayette bulunduğunu duyurdu.

Milletvekili Webbe, İsrail'in savaş suçlarına ya da Filistin'e karşı her gün işlediği vahşete ortak olmayacağının altını çizerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sonucu meydana gelen yıkımın büyüklüğüne değindi.

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İsrail'in saldırılarının, en az 10 bini çocuk olmak üzere 20 binden fazla sivilin ölümüne, sayısız kişinin de sakat kalmasına neden olduğunu belirten Webbe, “İsrail'in, Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardımın sadece bir kısmına izin vermesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM), kamyonlarının çoğunun imha edilmesi nedeniyle yardımları etkili şekilde dağıtamaması sonucu açlık ve hastalıktan ölenlerin sayısı daha da kötü olacak” dedi.

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Claudia Webbe, İsrail'in saldırılarında 150'den fazla BM personelinin de öldürüldüğüne dikkati çekerek, İsrail hükümetinin, durumdan BM'yi sorumlu tuttuğunu ve insani yardımı savaş silahı olarak kullandığını, İsrailli bakanların da Gazze'ye nükleer bomba atmayı dahi önerdiğini hatırlattı.

“Beyaz fosfor kullanımı savaş suçudur”

Seçmenlerinden, acil ateşkes çağrısında bulunan 6 binden fazla mektup ve e-posta aldığını söyleyen Webbe, ailesini enkaz altında kaybeden ve Gazze'deki sevdikleri ile arkadaşları için umutsuzca endişelenen çok sayıda kişiyi teselli ettiğini ve sessiz kalmayacağını dile getirdi.

İngiliz milletvekili​​​​​​​ Webbe, “Toplu cezalandırma bir savaş suçudur, nüfusun zorla nakledilmesi bir savaş suçudur, ayrım gözetmeksizin bombalama ve siviller üzerinde beyaz fosfor kullanımı ki bu şimdi Uluslararası Af Örgütü tarafından da teyit edildi, bir savaş suçudur. Ben suç ortağı olmayacağım” diye konuştu.

Webbe, UCM'ye yapılan resmi şikayeti imzaladığını, çünkü sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere Parlamentosu'ndaki meslektaşlarını da aynı şekilde hareket etmeye davet etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)