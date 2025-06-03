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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 10:51
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 10:54
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İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı

Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar, 1884’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı
Fotoğraf: Canva

İklim krizinin etkileri dünyanın dört bir yanında giderek daha görünür hâle geliyor. Aşırı sıcaklıklar, kuraklık, ani hava olayları ve mevsimsel dengesizlikler artık istisna değil, yeni normal.

Bilim insanları, fosil yakıt kullanımının, ormansızlaşmanın ve sera gazı salımlarının sürmesi halinde bu tabloyu, daha da ağırlaşacak bir iklim çöküşünün habercisi olarak değerlendiriyor.

İngiltere’de bu yıl ilkbahar mevsimi, kayıtlara geçen en sıcak ve en güneşli ilkbahar olarak tarihe geçti.

İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından öncü verilere dayandırılarak yapılan analize göre, 2025 ilkbaharı ülkede tarihi iklim rekorlarını beraberinde getirdi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda genelinde ortalama sıcaklıklar, 1884’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece, 2024 yılında kırılan sıcaklık rekoru da geride bırakıldı.

Denizler de ısındı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, bu mevsimde ayrıca İngiltere'de 1910'dan beri ölçülen güneşlenme süresi kayıtlarına göre en güneşli ilkbahar yaşandı.

Mart 2025'te artmaya başlayan sıcaklıklar mevsimin genel havasını belirledi, bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı ve yağışlar önemli ölçüde azaldı.

Bu dönemde sıcaklık artışı kara alanlarıyla sınırlı kalmadı. İngiltere sularında nisan ve mayısta deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor kırarak denizlerde sıcak hava dalgasına yol açtı. Bazı bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 4 derece üzerine çıktı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sıcaklık rekoru ingiltere iklim krizi aşırı sıcaklar
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