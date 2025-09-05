İngiltere: Sağa karşı popülist taktiklerle mücadeleyi savunan Zack Polanski Yeşil Parti'nin başkanı oldu

İngiltere ve Galler Yeşil Partisi'nin başkanlığa aşırı sağın karşısında kitlesel bir hareket oluşturmayı savunan Zack Polanski'yi getirmesi, Birleşik Krallık solunda hem umutları hem kaygıları körüklüyor.

"Popülist taktikler"le sağa karşı mücadele

courthousenews.com'dan James Francis Whitehead'ın haberine göre, kendisini "eko-popülist" olarak tanımlayan eski aktör ve hipnoterapist Polanski, Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılmasını savunan Brexit hareketinin lideri Nigel Farage ve partisi Reform UK'nin medya odaklı tarzını benimseyerek partinin söylemini ve görünürlüğünü sivrilteceği vaadiyle girdiği seçimde üyelerin yaklaşık yüzde 85'inin desteğini kazanmayı başardı.

Polanski salı günü sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı zafer konuşmasında "servet ve iktidarın" bugünkü sahiplerinden geri alınması gerektiğini söyledi. "Nigel Farage ve Reform UK partisi gibi şarlatanlara, yani işçi sınıfı kitlelerine hizmet ediyormuş gibi görünen ama aslında demokrasilerimizi, kent ve ilçelerimizi ve gezegenimizi mahveden milyarderlerin desteklediği milyonerlere" alan açan "iflas etmiş" iki partili sistemi eleştirdi.

Kitle desteği için popüler iletişim arayışı

Polanski, doğrudan kendi dinleyici kitlesini oluşturmak amacıyla, Birleşik Krallık'taki haftalık podcast yayımlamaya başlayan ilk parti lideri oldu.

Yeşil Parti şu anda Avam Kamarası'nda dört sandalyeyle Nigel Farage'ın Reform partisiyle aynı temsil gücüne sahip ancak Farage ve partisi yıllardır medyada çok daha geniş kapsıyor.

Loughborough Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıl genel seçimler öncesinde yaptığı bir araştırma Reform'un en çok öne çıkan üçüncü parti olduğunu ve Farage'ın medyada daha da fazla yer aldığını ortaya koymuştu.

Polanski bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Yeşillerin Birleşik Krallık siyasi yelpazesindeki yeri Yeşil Parti, 2024 genel seçimlerinde ülke genelinde oyların yüzde 6,4'ünü alarak Reform UK (yüzde14,3), Liberal Demokratlar (yüzde 12,2), Muhafazakârlar (yüzde 23,7) ve İşçi Partisi'nin (yüzde 33,7) ardından 5. sıraya yerleşti.



İngiltere ve Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda dahil tüm Yeşil Parti oyları dahil edildiğinde Bileşik Krallık'ta Yeşillerin toplam oy oranı yaklaşık yüzde 6,7'ye ulaşmakla birlikte Yeşillerin beşincilikteki yeri değişmiyor.

Siyaset bilimci Clark: "Reform UK insanların en çok kaygı duyduğu konuları gündeme getiriyor"

Newcastle Üniversitesi siyaset bilimi öğretim üyesi Profesör Alistair Clark, bu tarihsel dengesizliğin partilerin vurguladıkları konuların yansımasının ürünü olduğunu söyledi: "Reform UK genellikle kamuoyunun daha çok kaygılandığı bir konu hakkında konuşuyor," dedi. "Anketlere göre, göçmenlik genellikle seçmenlerin en çok kaygılandığı konu."

Clark, "Reform UK partisi, Farage'da, medyaya istediklerini sunma konusunda çok daha usta ve bu ilgiyi çekmek için, gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine bakmaksızın, büyük açıklamalar yapmaktan yüksünmeyen bir lider buluyor" dedi.

Clark Yeşillerin durumunuysa şöyle değerlendirdi: "Yeşiller medyada yer edinme konusunda çok daha az usta. Kamuoyunda karmaşık ve ilk bakışta daha az dikkat çeken bir mesaj vermelerinin getirdiği ek bir zorlukla da karşı karşıyalar. Yeşiller yerel düzeyde destek oluşturmaya eğilimli, Reform UK'nin medya kampanyalarıysa ulusal düzeyde destek oluşturma eğiliminde."

Clark'a göre, bir diğer sorun da partinin daha öne eş başkanlarla temsil edilmesiydi ve bu durum "daha geniş bir medya tanınırlığı elde etmede engel teşkil ediyordu." Clark "Yeşiller Partisi'nin yeni lideriyle bu durum[un değişebileceği]" kanaatinde.

Sınıf temelli siyaset-çevre siyaseti ikilemi

Polanski'nin stratejisi, partinin geleneksel çevreci platformunun ötesine geçerek, İşçi Partisi'nin sağa kaymasının yarattığı boşluğa hitap etmeye yönelik sınıf temelli siyasete ve geçim sıkıntısına odaklanmaya çalıştığı bir dönemde şekillendi.

Clark, bu yaklaşımın iki yanı keskin bir bıçağı andırdığı konusunda uyardı. "Popülist partiler hem soldan hem de sağdan gelebilir, ancak Yeşiller'in eko-popülist bir yaklaşımla halen elde edebildiğinden daha yüksek bir başarı elde etmesi zor."

Clark'a göre, partinin, geleneksel yeşil siyasetten uzaklaşması "mevcut seçmenlerinin büyük çoğunluğunun başlangıçta partiye ilgi duymalarını sağlayan çevre konularına odaklı tutumlarının bulanıklaşacağı demek olacak."

Öte yandan Polanski'nin partinin çekim gücünü arttırma hedefi, Zarah Sultana ve eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in kurdukları yeni sol partiyle de bir rekabeti gündeme getirecek.

Yeşil Parti tabanının büyük bir bölümü, aşırı sağın yükselişini durdurmak için birlikte çalışabileceklerine inandıkları Corbyn ile nispeten gevşek bir ittifak oluşturabileceklerini umuyor.

Sol ittifak beklentisi

Corbyn'in yeni partisinde yer alan eski İşçi Partisi ve Yeşil Parti üyelerinden Richard da bu partiler arasında bir seçim işbirliği anlaşması olmasını dört gözle bekliyor. "Ya bu olacak ya da barbarlıkta Reform." diyor.

Yeşil Parti seçmenlerinden Showe ise, solda bir bölünme olacağından kaygılı. "Her zaman Yeşil Parti'ye oy veririm," dedi, ancak yeni sol partiyle de ilgilendiğini belirtti. "Oyların Farage'ın seçilmesine yol açacak şekilde bölünmesi fikrinden nefret ediyorum, Böyle birşey olursa çok zülürüm" dedi.

Leicester'lı Barry ise, partiye katılma nedeninin Polanski'nin başkanlığı alması olduğunu söyledi: Onun "İleri görüşlü, lafı dolandırmayan ve sol bir gündemin günümüz dünyası için nasıl önemli olabileceği konusunda tutkuyla konuşan biri." olduğunu kanısında.

Yeşillerin önündeki engeller

Yeşil Parti'nin iktidarın başlıca adaylardan biri haline gelmesinin önünde siyasal engeller var.

Clark, "En büyük engel[in] seçim sistemi," olduğu kanısında. Birleşik Krallık'ta dar bölge-çoğunluk sistemi geçerli. "Küçük partilerin başarılı olduğu yerlerde, genellikle çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemleri geçerliydi. Bu, hem Reform UK hem de Yeşil Parti'nin büyüme potansiyelini sınırlıyor gibi görünüyor."

Avrupa'nın büyük bir bölümünde Yeşil partiler, oy oranına göre sandalye dağıtan nispi temsil sistemleriyle öne çıkmayı başardı. Örneğin Almanya'da Yeşiller, hükümete bu sayede girdi.

