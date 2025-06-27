İngiltere Parlamentosu’nda Kürt konferansı: Diplomatik destek harekete geçmeli

Öcalan’a Özgürlük Sendika Kampanyası ve Centre for Kurdish Progress (Kürt İlerleme Merkezi) ortaklığında İngiltere Parlamentosu’nda dün düzenlenen barış konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

Türkiye ve Kürtler başta olmak üzere Ortadoğu’da barış ve çözüm arayışlarını ele alındığı konferansta, üç oturum yapıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; konferansta, milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler, sendikacılar ve sivil toplum temsilcilerini yer aldı.

Muhafazakâr Parti’den Baroness Foster ile Baroness Verma’nın ev sahipliğinde yapılan konferansın, ilk oturumunda “Barış Yolu: Türkiye, Kürtler ve Ortadoğu’da Bölgesel İstikrar” başlığı tartışıldı.

"Demokrasisiz barış mümkün değil"

Eski milletvekili Osman Baydemir’in moderatörlüğünde yapılan oturumda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Oxford Üniversitesi’nden gazeteci ve akademisyen Ezgi Başaran, Rojavalı gazeteci Ferhad Hemmi ve siyaset bilimci Prof. Abbas Vali konuştu.

Bakırhan, Türkiye’de Kürt meselesine demokratik çözüm için parlamentoda yürüttükleri çalışmaları ve halklar arasında barış için diyalog ve müzakerenin önemini anlattı.

Başaran, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Batı kamuoyundaki etkisinin Türkiye’yi dış politikada yeniden pozisyon almaya zorladığını; bu durumun içeride barışı yeniden gündeme getirebileceğini belirtti.

Ferhad Hemmi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinin Rojava’daki özyönetim modeli üzerindeki belirleyici etkisine ve Kobanî devrimindeki toplumsal mobilizasyonun yapısına değindi.

Prof. Dr. Vali ise Kürt hareketinin tarihsel evrimini değerlendirerek, barışın demokrasisiz mümkün olmadığını vurguladı; demokratik toplum ve demokratik süreçlerin geliştirilmesinin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Dünya barış süreçlerinden örnekler konuşuldu

“Uluslararası Barış ve Uzlaşma Süreçleri” başlıklı ikinci oturumda ise, İngiltere’de sendikal hareketi içinde yer alan Clare Baker’ın moderatörlüğünde yapıldı. Oturumun konuşmacıları arasında Britanya Sendika Konfederasyonu Trades Union Congress (TUC) Yürütme Üyesi ve Kolombiya barış sürecinde danışmanlık yapmış olan Mariela Kohon ile İrlanda merkezli sendikal ve siyasi eğitim kuruluşu Trademark temsilcisi Seán Byers yer aldı.

Oturumda barış ve uzlaşma süreçlerinin tarihsel dersleri ve toplumsal temelleri tartışıldı. Kolombiya, İrlanda ve Güney Afrika örnekleri üzerinden barış süreçlerinde diyalogun önemi vurgulandı. TUC’tan Kohon, Kolombiya’daki müzakere süreçlerinde yer aldığı deneyimlere dayanarak devlet-dışı aktörlerle kurulan ilişkilerin meşrulaştırıcı gücüne dikkat çekti. Byers ise Kuzey İrlanda’daki barış sürecinin sendikaların aktif katılımı sayesinde nasıl toplumsallaştırıldığını anlattı.

"Türkiye'deki barış girişimi kalıcılaşmalı"

İkinci panele İşçi Partisi (Labour) ve Lordlar Kamarası üyesi Maurice Glasman da katıldı. Glasman, iki yıl önce aynı mekânda yapılacak olan bir Kürt konferansının iptal edildiğini hatırlatarak, böyle bir konferansın güncel siyasal gelişmeler ekseninde yapılmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Kendi partisinin de Kürtler ve Türkiye arasındaki barış girişimini kalıcılaştırmak için görev alması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Sinn Féin tarafından konferansa gönderilen mesaj okundu. Mesajda Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısının “önemli bir dönüm noktası” olduğu ifade edildi ve “Öcalan serbest bırakılmalıdır; onun özgürlüğü kapsayıcı bir sürecin inşası için esastır” denildi. Mesajda, Türkiye ile Kürt siyasi temsilcileri arasında diyaloğun kurulması gerektiği, barışın tüm tarafların katılımıyla sağlanabileceği vurgulandı.

"Kadınlar olmadan barış mümkün olmaz"

“Barışı Teşvik Etmek: İngiltere’nin Rolü” başlıklı üçüncü ve son oturumda da Freedom for Öcalan Kampanyası'nın sözcüsü ve 30 yıldır Britanya sendikal hareketinde öncülük yapan Simon Dubbins’in başkanlığında yapıldı.

Oturumun açılışını Muhafazakâr Parti’den Baroness Verma gerçekleştirdi. Verma, barışın önemli ve kıymetli bir girişim olduğunu ve konunun doğru zeminde herkesin açıkça tartışılabileceğini belirtti..

Oturumda, Oxford Üniversitesi’nden hukuk doktoru ve avukat Stephen Knight ile Kürt Kadın Hareketi’nden Meral Çiçek konuştu. Knight, PKK’nin İngiltere’de yasaklanmasının tarihsel ve hukuki boyutlarını işleyerek kriminalizasyon politikalarının sadece ulusal değil, uluslararası güvenlik rejimlerinin bir parçası olduğunu; bu tür yasakların barış süreçlerini zorlaştırdığını vurguladı. Çiçek ise kadın özgürlüğü ile toplumsal özgürlük arasındaki öneme dikkat çekerek, barışın ve demokrasinin kadınlar olmadan mümkün olamayacağını ifade etti.

14 maddelik sonuç bildirgesi

Konferans sonuç bildirgesi ise Simon Dubbins paylaşıldı.

Sonuç Bildirgesi, katılımcıların ortak taleplerini içeren şu ifadeler yer aldı: