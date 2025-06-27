İngiltere Parlamentosu’nda Kürt konferansı: Diplomatik destek harekete geçmeli

Öcalan’a Özgürlük Sendika Kampanyası ve Centre for Kurdish Progress (Kürt İlerleme Merkezi) ortaklığında İngiltere Parlamentosu’nda dün düzenlenen barış konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.
Türkiye ve Kürtler başta olmak üzere Ortadoğu’da barış ve çözüm arayışlarını ele alındığı konferansta, üç oturum yapıldı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; konferansta, milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler, sendikacılar ve sivil toplum temsilcilerini yer aldı.
Muhafazakâr Parti’den Baroness Foster ile Baroness Verma’nın ev sahipliğinde yapılan konferansın, ilk oturumunda “Barış Yolu: Türkiye, Kürtler ve Ortadoğu’da Bölgesel İstikrar” başlığı tartışıldı.
"Demokrasisiz barış mümkün değil"
Eski milletvekili Osman Baydemir’in moderatörlüğünde yapılan oturumda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Oxford Üniversitesi’nden gazeteci ve akademisyen Ezgi Başaran, Rojavalı gazeteci Ferhad Hemmi ve siyaset bilimci Prof. Abbas Vali konuştu.
Bakırhan, Türkiye’de Kürt meselesine demokratik çözüm için parlamentoda yürüttükleri çalışmaları ve halklar arasında barış için diyalog ve müzakerenin önemini anlattı.
Başaran, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Batı kamuoyundaki etkisinin Türkiye’yi dış politikada yeniden pozisyon almaya zorladığını; bu durumun içeride barışı yeniden gündeme getirebileceğini belirtti.
Ferhad Hemmi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinin Rojava’daki özyönetim modeli üzerindeki belirleyici etkisine ve Kobanî devrimindeki toplumsal mobilizasyonun yapısına değindi.
Prof. Dr. Vali ise Kürt hareketinin tarihsel evrimini değerlendirerek, barışın demokrasisiz mümkün olmadığını vurguladı; demokratik toplum ve demokratik süreçlerin geliştirilmesinin esas alınması gerektiğini ifade etti.
Dünya barış süreçlerinden örnekler konuşuldu
“Uluslararası Barış ve Uzlaşma Süreçleri” başlıklı ikinci oturumda ise, İngiltere’de sendikal hareketi içinde yer alan Clare Baker’ın moderatörlüğünde yapıldı. Oturumun konuşmacıları arasında Britanya Sendika Konfederasyonu Trades Union Congress (TUC) Yürütme Üyesi ve Kolombiya barış sürecinde danışmanlık yapmış olan Mariela Kohon ile İrlanda merkezli sendikal ve siyasi eğitim kuruluşu Trademark temsilcisi Seán Byers yer aldı.
Oturumda barış ve uzlaşma süreçlerinin tarihsel dersleri ve toplumsal temelleri tartışıldı. Kolombiya, İrlanda ve Güney Afrika örnekleri üzerinden barış süreçlerinde diyalogun önemi vurgulandı. TUC’tan Kohon, Kolombiya’daki müzakere süreçlerinde yer aldığı deneyimlere dayanarak devlet-dışı aktörlerle kurulan ilişkilerin meşrulaştırıcı gücüne dikkat çekti. Byers ise Kuzey İrlanda’daki barış sürecinin sendikaların aktif katılımı sayesinde nasıl toplumsallaştırıldığını anlattı.
"Türkiye'deki barış girişimi kalıcılaşmalı"
İkinci panele İşçi Partisi (Labour) ve Lordlar Kamarası üyesi Maurice Glasman da katıldı. Glasman, iki yıl önce aynı mekânda yapılacak olan bir Kürt konferansının iptal edildiğini hatırlatarak, böyle bir konferansın güncel siyasal gelişmeler ekseninde yapılmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Kendi partisinin de Kürtler ve Türkiye arasındaki barış girişimini kalıcılaştırmak için görev alması gerektiğini ifade etti.
Ayrıca Sinn Féin tarafından konferansa gönderilen mesaj okundu. Mesajda Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısının “önemli bir dönüm noktası” olduğu ifade edildi ve “Öcalan serbest bırakılmalıdır; onun özgürlüğü kapsayıcı bir sürecin inşası için esastır” denildi. Mesajda, Türkiye ile Kürt siyasi temsilcileri arasında diyaloğun kurulması gerektiği, barışın tüm tarafların katılımıyla sağlanabileceği vurgulandı.
"Kadınlar olmadan barış mümkün olmaz"
“Barışı Teşvik Etmek: İngiltere’nin Rolü” başlıklı üçüncü ve son oturumda da Freedom for Öcalan Kampanyası'nın sözcüsü ve 30 yıldır Britanya sendikal hareketinde öncülük yapan Simon Dubbins’in başkanlığında yapıldı.
Oturumun açılışını Muhafazakâr Parti’den Baroness Verma gerçekleştirdi. Verma, barışın önemli ve kıymetli bir girişim olduğunu ve konunun doğru zeminde herkesin açıkça tartışılabileceğini belirtti..
Oturumda, Oxford Üniversitesi’nden hukuk doktoru ve avukat Stephen Knight ile Kürt Kadın Hareketi’nden Meral Çiçek konuştu. Knight, PKK’nin İngiltere’de yasaklanmasının tarihsel ve hukuki boyutlarını işleyerek kriminalizasyon politikalarının sadece ulusal değil, uluslararası güvenlik rejimlerinin bir parçası olduğunu; bu tür yasakların barış süreçlerini zorlaştırdığını vurguladı. Çiçek ise kadın özgürlüğü ile toplumsal özgürlük arasındaki öneme dikkat çekerek, barışın ve demokrasinin kadınlar olmadan mümkün olamayacağını ifade etti.
14 maddelik sonuç bildirgesi
Konferans sonuç bildirgesi ise Simon Dubbins paylaşıldı.
Sonuç Bildirgesi, katılımcıların ortak taleplerini içeren şu ifadeler yer aldı:
“* Bizler barış, adalet ve Türkiye’deki Kürt halkı ile daha geniş Ortadoğu halklarının temel haklarının korunması için kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
*27 Şubat tarihli Abdullah Öcalan’ın barış çağrısını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu çağrı, diyalog ve güvenin yeniden tesis edilmesi için hayati bir fırsattır.
*Kürt temsilcilerinin barış için attığı yapıcı adımları destekliyor; bu çabaların şiddetsizliği, diyaloğu ve uzun vadeli politik çözümleri esas aldığını görüyoruz.
*Türk devletini, yeniden bir barış süreci için acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Öncelikli olarak bu süreci denetleyecek bir partiler üstü parlamenter komisyonun kurulması gereklidir. Kapsayıcı siyaset, şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır. Bu komisyonun temmuz ortasında kurulması beklentisi çağrımızı daha da acil kılmaktadır.
*Sürdürülebilir barışın uzun vadeli bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak temel adımların şimdi atılması zorunludur
*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının derhal uygulanmasını, özellikle Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala gibi siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Siyasi tutukluluk hem hukuki standartları hem de barış olasılığını baltalamaktadır. Türkiye uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
*İngiltere hükümetini, Türkiye’de barış çabalarını desteklemek ve Suriye’de Kürt haklarının korunması için olumlu bir diplomatik rol oynamaya çağırıyoruz.
*İngiltere’nin Demokratik Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin çoğulcu Suriye vizyonunu desteklemesini talep ediyoruz.
*İngiltere’nin kendi sınırları içinde Kürt topluluğu ve aktivistlerinin kriminalize edilmesine son vermesini istiyoruz.
*PKK’nin yasaklanmasının yeniden gözden geçirilmesini, daha önce Kuzey İrlanda, Kolombiya ve Güney Afrika barış süreçlerinde olduğu gibi siyasi diyalogun mümkün olduğunu tanımasını talep ediyoruz.
*İngiltere sivil toplumunun, sendikalar, toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve kurumların Türkiye’de sürdürülebilir bir barış süreci için hükümet ve siyasi aktörlerle aktif iş birliği yaparak diplomatik desteği harekete geçirmesi gerektiğine inanıyoruz.
*Öcalan üzerindeki tecrit politikalarının sona erdirilmesini temel talebimiz olarak yineliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin belirlediği prensiplere ve ‘Umut Hakkı’ kavramına uygun şekilde, Öcalan’ın yaşama ve çalışma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Öcalan’ın barış görüşmelerindeki rolü daha önce çok kritik olmuş ve yeniden hukuki danışmanlara ve iletişime erişimi sağlanmadan ilerleme mümkün değildir.
*Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki hava saldırıları başta olmak üzere askeri operasyonların derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Rojava’da geçici ateşkes ve müzakereler sürerken, Kuzey Irak’taki şiddetin barış için büyük engel teşkil ettiğinin farkındayız.
*Türkiye ve bölge için adil ve kalıcı barışın sağlanması için diyaloğun, kapsayıcılığın ve insan haklarına saygının tek geçerli yol olduğunu vurguluyoruz.”