İngiltere Kralı’nın Epstein belgelerinde adı geçen kardeşi kraliyet konutundan ayrıldı

Çocuk istismarı iddiaları nedeniyle “Prens” ve “York Dükü” unvanlarını kaybeden İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi’nin resmi konutlarından biri olan Windsor Kalesi’ndeki evinden taşındı.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik seks ticareti ağı kurmakla suçlanan ve yargı sürecinde hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle tüm unvanlarını kaybeden Mountbatten-Windsor, Windsor Kalesi yakınlarında bulunan Royal Lodge malikanesini terk etti.

Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni

AA'nın derlediği habere göre, basın, dün malikane ve saray çevresinde ata binerken görüntülenen Mountbatten-Windsor’un, yıllardır şahsi konutu olarak kullandığı Royal Lodge’dan ayrılarak Londra’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Sandringham Sarayı’nda bulunan bir eve geçici olarak yerleştiğini aktardı.

Haberlere göre Mountbatten-Windsor, kısa süre sonra bu evden de ayrılarak tadilat çalışmaları devam eden başka bir konuta taşınacak. Yeni adresinin Sandringham Sarayı arazisinde yer alan Marsh Farm adlı çiftlik evi olacağı belirtildi. Kral Charles’a ait olan Sandringham Sarayı’ndaki bu çiftlik evinin masraflarını da Kral Charles karşılayacak.

Tüm unvanlarını kaybetti

Mountbatten-Windsor’un Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde yer aldı. Epstein mağduru Virginia Giuffre, 17 yaşındayken o dönem Prens olan Andrew ile ilişki yaşadığını iddia etti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi’ne zarar vermemek amacıyla York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etti. Ancak geçen yılın son aylarında artan kamuoyu baskısı ve yeni açıklanan belgelerin ardından Kral Charles, Mountbatten-Windsor’un “Prens” unvanını da geri aldı.

Mountbatten-Windsor’un 2003 yılından bu yana kaldığı Royal Lodge için cüzi bir yıllık kira ödediği ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterlin karşılığında aldığı bilgisi de bu süreçte gündeme geldi.

Royal Lodge’un kiralanması, kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor’un masraflarının vergi mükellefleri tarafından karşılanmasına yönelik tepkileri artırdı. Konu, İngiliz Parlamentosu’nda da tartışıldı.

Liberal Demokratlar Lideri Ed Davey, Başbakan Keir Starmer’a yönelttiği soruda, Royal Lodge’a ilişkin ifşaatlar ışığında Kraliyet Mülkleri’nin incelenmesi ve mevcut sakin de dahil olmak üzere herkesin ifade vereceği bir soruşturma komisyonu kurulmasını destekleyip desteklemediğini sordu. Starmer ise Kraliyet Mülkleri konusunda uygun bir incelemenin önemli olduğunu belirterek bu çağrıya destek verdiğini açıkladı.

Mountbatten-Windsor’un eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından, Ferguson’un onursal başkanlığını yürüttüğü birçok vakıf, eski York Düşesi ile ilişkisini sonlandırdı.

Kendi kızlarını Epstein’ın adasına götürdüğü bilgisi kamuoyuna yansıyan Ferguson’un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı aldı.