İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Başbakan Rishi Sunak'ın "daha parlak bir gelecek için uzun vadeli kararlar almak üzere hükümetteki ekibini güçlendirmek" amacıyla bakanlıklarda kapsamlı değişikliklere gittiğini duyurdu.

Kabinede en dikkat çeken değişiklik polisle yaşadığı gerginlikle gündem olan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alınması oldu.

Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Braverman: Zamanı geldiğinde çok şey söyleyeceğim

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

PA Media'ya göre, "zamanı geldiğinde söyleyecek daha çok şeyi olacağını" belirten Braverman, görevden alınmasını "sessizce" kabul etmeyi planlamadığını ima etti ve ekledi: "İçişleri Bakanı olarak hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu."

Muhalefetten kimi politikacılar Braverman'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanı eski Başbakan Cameron oldu

Eski Başbakan David Cameron, Cleverly'nin yerine Dışişleri Bakanı oldu. Cameron'a Lordlar Kamarası'nda bir koltuk alarak bu görevi üstlenebilecek.

Tory'leri 13 yıl sonra iktidara taşıyan ve 2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının kararlaştırıldığı Brexit referandumu sonrası istifa etmişti.

İki bakanlıkta daha koltuk değişimi

Sağlık Bakanı Neil O'Brien seçim bölgesi çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için Sağlık Bakanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Okul Standartları Bakanı Nick Gibb de görevini bıraktığını açıkladı.

Yine, Jesse Norman da hükümetten "ayrılmayı seçtiğini" duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı'nda devlet bakanıydı.

İşçi Partisi: Cameron'u getirmeleri gülünç

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne göre görev değişikliklerinin Sunak'ın değişim iddiasının "gülünç" olduğunu gösteriyor.

Partinin ulusal kampanya koordinatörü Pat McFadden, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Birkaç hafta önce Rishi Sunak, David Cameron'ın başarısız statükonun bir parçası olduğunu söylemişti, şimdi onu cankurtaran salı olarak geri getiriyor. Bu da başbakanın 13 yıllık Muhafazakâr başarısızlığa karşı değişim sunma yönündeki gülünç iddiasını boşa çıkarıyor."

Haaretz: Cameron gelmiş geçmiş en İsrail yanlısı başbakan

Filistin-İsrail Savaşı devam ederken, Cameron'un Dışişleri Bakanlığı koltuğuna getirilmesi dikkat çekti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde 27 Nisan 2015'te "David Cameron gelmiş geçmiş en İsrail yanlısı İngiliz başbakanı mı?" başlığıyla yayınlanan makalede şu ifadeler yer alıyor:

"Birleşik Krallık artık dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olmayabilir, ancak başbakanı hala Yahudi devletini desteklemek için sessizce çalışabiliyor. David Cameron'ın Muhafazakâr Partisi'nin 7 Mayıs'ta İngiltere'de yapılacak genel seçimleri kaybetme ihtimali, Londra'daki İsrailli diplomat ve lobicilerin tüylerini ürpertiyor. Elbette resmi olarak Birleşik Krallık'ın iç siyasetine müdahil değiller. Ancak ortak görüş 'hiç bu kadar İsrail yanlısı bir başbakanımız olmamıştı' şeklinde."

Kaynak: The Sun, Haaretz ve The Guardian

(NT)