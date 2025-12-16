İngiltere'de polis teşkilatında cinsel şiddetle mücadele birimi kuruluyor

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti “ulusal bir acil durum” olarak tanımladı. Mahmood, 2029 yılına kadar İngiltere ve Galler’deki tüm polis teşkilatlarında tecavüz ve cinsel suçlara odaklanan uzman soruşturma ekiplerinin kurulacağını açıkladı.

bbc’nin haberine göre, Hükümetin hedefi, önümüzdeki on yıl içinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti yarıya indirmek. Bu kapsamda hazırlanan ve uzun süredir ertelenen ulusal stratejinin 18 Aralık Perşembe günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Strateji çevrim içi ortamda faaliyet gösteren sivil polis ekiplerine ek kaynak sağlanmasını, aile içi şiddete karşı koruma emirlerinin yaygınlaştırılmasını ve mağdur güvenliğini güçlendirecek yeni önlemleri içeriyor. Plan, bu yıl içinde üç kez ertelenmişti.

bbc'de yayımlanan bir programa katılan İçişleri Bakanı Mahmood, görev süresi boyunca “ceza adalet sisteminin kadınları yüzüstü bıraktığı” sonucuna vardığını belirterek mevcut tabloyu “iç karartıcı” olarak nitelendirdi. Mahmood, özellikle tecavüz ve cinsel saldırı vakalarının soruşturulmasının, olayın yaşandığı bölgedeki polis birimlerine bırakılmasını eleştirdi.

Yeni kurulacak ekiplerin yalnızca bu suç türlerine odaklanan, özel eğitim almış polislerden oluşacağı belirtildi. Bu ekiplerde görev alacak memurların, hem faillerin hem de mağdurların psikolojik dinamiklerini anlayacak şekilde eğitileceği vurgulandı.

Hükümet, bu adımın soruşturmaların niteliğini artırarak cezasızlık algısını kırmayı ve mağdurların adalete erişimini güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

