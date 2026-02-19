İngiltere'de Kral'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı

İngiltere basını, ABD’de çocukları istismar eden ve seks ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunanJeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı haberi bu sabah, eski prensin 66. doğum günü olan 19 Şubat’ta geldi.

The Guardian’ın aktardığına göre, Thames Valley Polisi sabahın erken saatlerinde Norfolk’taki Sandringham mülkünde bulunan Wood Farm konutuna gitti. Berkshire ve Norfolk’taki adreslerde aramaların sürdüğü açıklandı.

Polis yardımcısı başkomiser Oliver Wright yaptığı açıklamada, “Yapılan titiz değerlendirmelerin ardından kamu görevi suistimali iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumak çok önemli” ifadelerini kullandı. Kamuoyuna uygun zamanlarda bilgi verileceği belirtildi.

BBC, gözaltı kararının Andrew Mountbatten-Windsor’un kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından geldiğini duyurdu. Haberde, şüphelinin 60’lı yaşlarında olduğu ve şu anda polis gözetiminde tutulduğu belirtildi. BBC ayrıca, Berkshire ve Norfolk’taki adreslerde inceleme ve aramaların devam ettiğini aktardı.

Epstein dosyaları soruşturmayı tetikledi Associated Press’in daha önce geçtiği haberlerde, ABD’de kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerinde Mountbatten-Windsor’un isminin yer aldığı ve bazı gizli hükümet belgelerini Epstein’a verdiği iddialarının incelendiği belirtilmişti. Çocukları cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile olan yakınlığı uzun süredir kamuoyunda tartışma konusuydu. Thames Valley Polisi, Şubat ayı başında bu iddialarla ilgili değerlendirme yürüttüklerini açıklamıştı.

Ünvanlarını kaybetmişti

Andrew Mountbatten-Windsor, kamuoyunda artan baskı sonrası kraliyet görevlerinden çekilmiş ve onursal askeri unvanları elinden alınmıştı. Charles III tarafından resmi görev ve unvanlarının geri çekilmesinin ardından kamuoyunda yalnızca Andrew Mountbatten-Windsor ismini kullanmaya başlamıştı.

İddiaları reddediyor

Mountbatten-Windsor daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunmuş, Epstein ile olan arkadaşlığından ise pişmanlık duyduğunu belirtmişti.

Thames Valley Polisi, “kapsamlı bir değerlendirme” sonrası gözaltı kararı verildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

