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HABER
Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 08:22
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İngiltere'de İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için eylem

İngiliz milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de burada yaptıkları konuşmalarda, Ebu Safiyye'nin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir grup insan bir protesto sırasında görülmektedir. Ön plandaki bir kadın, üzerinde "Stop Normalising Genocide" (Soykırımı Normalleştirmeyi Durdurun) yazan bir pankart tutmaktadır. Kadın, boynunda renkli bir atkı ve siyah eldiven giymiştir. Arkasında başka kişiler de bulunmaktadır; biri gözlük takıyor ve diğerleri dikkatle etrafı izliyor. Fotoğraf, muhtemelen gece vakti çekilmiş olup, arka planda bir bina veya tarihi bir yapı görünmektedir. Genel atmosfer, bir toplumsal protesto ya da farkındalık etkinliğini çağrıştırmaktadır.
Fotoğraflar: Wiktor Szymanowicz/AA

İngiltere Parlamentosu önünde bir araya gelen ve aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu onlarca kişi, İsrail'in Gazze'deki sağlık alt yapısına yönelik düzenlediği saldırıları protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra ellerinde "Hastaneler hedef olamaz", "Sağlık çalışanlarına özgürlük" ve "Sağlık hizmeti suç değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre, Filistin destekçisi İngiliz milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de burada yaptıkları konuşmalarda, Ebu Safiyye'nin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

"Şu anda Gazze'de yaşananlar soykırım sürecini andırıyor"

Protestoya katılanlar arasında yer alan Holokost'tan kurtulan Michael Etkind'in oğlu Mark Etkind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların tamamen dehşet verici olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini sistematik olarak yok etmesini şoke edici olarak niteleyen Etkind, şöyle konuştu:

"Babamın anlattıklarından hatırladığım bir şey, Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'nın başında sürüldüğü Lodz gettosundaki tıbbi koşulların son derece yetersiz ve korkunç olduğuydu. Orada temiz su yoktu, çok az yiyecek vardı ve elbette Holokost'un ilk yıllarında insanlar gıda yetersizliği ve diğer nedenlerden, tıbbi bakım eksikliğinden ötürü hastalıktan ölüyorlardı. Soykırımlar böyle başlar. Bir günde yapılmazlar, bir süreçtir. Şu anda Gazze'de yaşananlar, Gazze halkına yönelik soykırım sürecini andırıyor. Bu kesinlikle şoke edici, dehşet verici ve korkutucu."

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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