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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 15:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 15:42
3 dk Okuma

İŞÇİ PARTİSİ'NDE İSTİFALAR SÜRÜYOR

İngiltere'de 'Gazze' krizi: 8 gölge bakan görevi bıraktı

Ateşkes karşıtı tutumunu savunan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "İnsani duraklama çağrısında bulundum ve sivil kayıplar konusundaki endişelerimizi dile getirdim" diyerek kendisini savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/ingiltere-de-gazze-krizi-8-golge-bakan-gorevi-birakti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'de ateşkes çağrılarına karşı çıkan tutumuna karşın, parlamentodaki ateşkes çağrısı önergesinden yana oy kullanan sekiz gölge bakan görevlerinden istifa etti.

Starmer, Çarşamba gününün büyük bir kısmını gölge bakanlarıyla toplantılar yaparak geçirdi ve beklenen isyanı en aza indirmeye çalıştı.

İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduğu "Gazze'de acil ateşkes çağrısı" yapan değişiklik önergesi dün (15 Kasım) parlamentoda görüşüldü.

İşçi Partili 56 vekilden ateşkese destek

The Guardian'da yer alan habere göre parlamento, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125'e karşı 293 oyla reddetti. İşçi Partili 56 milletvekili, Gazze'de ateşkes çağrısından yana oy kullandı.

İşçi Partisi yetkilileri, açıkça ateşkes çağrısı yapan bu değişikliğe destek veren herhangi bir milletvekilinin görevden alınacağını önceden söylemişti.

Jess Phillips, Afzal Khan, Yasmin Qureshi ve Paula Barker, değişiklik önergesine oy verdikten sonra Çarşamba gecesi görevlerini bırakırken, Rachel Hopkins, Sarah Owen, Naz Shah ve Andy Slaughter oylamanın ardından Starmer tarafından görevden alındı.

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Starmer: Duraklama istedim, endişelerimi dile getirdim

Ateşkesi desteklemeyen Starmer, "Dünyanın dört bir yanındaki liderlerle birlikte, uluslararası hukuka uyulması, yardım, gıda, su, kamu hizmetleri ve ilaç erişimine izin verilmesi için insani duraklama çağrısında bulundum ve sivil kayıplar konusundaki endişelerimizi dile getirdim" diyerek kendisini savundu.

Starmer, İsrail'in askeri eylemlerini eleştiren ancak ateşkes çağrısı yapmaktan kaçınan ayrı bir değişiklik önergesiyle parti içerisindeki isyanı önlemeyi umuyordu ve üyelerine SNP önergesinde çekimser kalmaları talimatını verdi.

Ana muhalefet partisinin önergesi de kabul edilmedi

İşçi Partisi lideri Starmer, Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.

İşçi Partisi'nin önergesi de milletvekillerinin 183'e karşı 290 oyuyla reddedildi. İşçi Partisi vekilleri, arasında Starmer'ın konuyu ele alış biçimine duyulan öfke nedeniyle pek çok kişi her ikisine de oy vermeyi tercih etti.

Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti.

Starmer'e tepki dinmiyor

Milletvekili İmran Hussain de Starmer'in Filistin-İsrail Savaşı konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım'da "Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu" Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.

Oylamaların ardından çok sayıda parti üyesi, İşçi Partisi'nden istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İşçi Partisi liderinin ateşkesi desteklememesi, partililer arasında sık sık tartışma konusu olurken, Starmer'ın tutumunu desteklemeyen çok sayıda partili yetkili ve belediye meclis üyesi de istifa etmişti.

(NT)

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