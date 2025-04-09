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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 12:54
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 13:53
3 dk Okuma

İngiltere'de fiziksel engelliye, uçakta ayrımcı uygulama

Yürüyerek tuvalete gidemediği gerekçesiyle uçaktan indirilen Barry Dobner, "Kendimi artık bir nesne gibi hissediyorum, bir insan değil. Özsaygım tamamen yerle bir oldu” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Barry Dobner, kameraya bakarak poz veriyor. Dobner'in bir koltukta oturduğu görülüyor.
Fotoğraf: Iain Watts/Liverpool Echo

İngiltere’de fiziksel engelli Barry Dobner’ın, yürüyerek tuvalete gidemediği için easyJet uçağından inmesi istendi.

79 yaşındaki Barry Dobner, eşi Alison ve arkadaşları Sheila ile birlikte, 3 Nisan’da Manchester’dan Atina’ya giden bir easyJet uçağıyla seyahat etmeyi planlıyordu.

18 yıl önce geçirdiği felçten bu yana tekerlekli sandalye kullanan 79 yaşındaki Barry Dobner, yaşadıkları olayı Liverpool Echo gazetesine anlattı.

Dobner, “Tüm uçak ayağa kalkmış, ne olduğunu izliyordu. Bunun beni nasıl hissettirdiğini tahmin edebilirsiniz” dedi.

"Yürüyemiyorsa uçaktan inmeli"

Dobner, easyJet’in kendisinin tekerlekli sandalye kullandığını, eşi Alison ile birlikte uçuşlarını rezerve ettikleri sırada bildiğini söyledi. Yardımlı biniş hizmeti aldıklarını ve saat 16.40’ta kalkması planlanan dört saatlik uçuş için 11. sıraya yerleştirildiklerini anlattı.

Çift, yaşanan sorunun, kabin ekibinden bir görevlinin Barry’nin el bagajında portatif bir idrar şişesi bulunduğunu duymasıyla başladığını iddia etti.

Barry Dobner şöyle konuştu:

“Bir hostes yanımızdan geçti ve ‘Affedersiniz, idrar şişeniz mi var?’ diye sordu. Eşim de ‘Evet, acil durumlar için’ dedi. Hostes ‘Bir dakika bekleyin’ dedi; geri geldiğinde ise ‘Eşiniz tuvalete yürüyebiliyor mu?’ diye sordu.

Eşim de ‘Hayır, eşim hiç yürüyemiyor’ dedi. Onlar da ‘Bu uçaktan inmeniz gerekiyor’ dediler. Eşim nedenini sorduğunda ‘Çünkü tuvalete yürüyemiyor’ yanıtını verdiler.”

Barry, tüm grubun uçaktan indirildiğini ve evlerine dönmek üzere havaalanından bir arkadaşları tarafından alındıklarını söyledi.

"Beni en çok üzen hitap şekilleri"

67 yaşındaki Alison Dobner şöyle konuştu:

“Daha önce easyJet ve Ryanair ile uçtuk ve asla böyle bir şey yaşamadık. Beni en çok üzen şey, ona nasıl hitap ettikleriydi. Engelli bir insana böyle davranmak gerçekten korkunçtu, özellikle de ellerinde tüm bilgiler varken. Bu tam anlamıyla akıl almaz bir durumdu. Diğer yolcular da şaşkınlıkla oturup olan biteni izliyordu.”

Barry ve Alison Dobner kameraya bakarak poz veriyor. 

"Özsaygım tamamen yerle bir oldu"

Barry Dobner ise olaya dair hislerini şöyle anlattı:

“Her zaman neşeli, hayatı oluruna bırakan bir adam oldum ama bu olay beni gerçekten sarstı. Kendimi artık bir nesne gibi hissediyorum, bir insan değil. Özsaygım tamamen yerle bir oldu.”

“Felç geçirdiğimden beri tekerlekli sandalyedeyim ve moralimi bozmamaya, hayatı sürdürmeye çalışıyorum. Ama biri size böyle bir şey söylediğinde, adeta içiniz boşaltılıyor. İşte tam olarak öyle bir his. Kendinize olan güveniniz bir anda yok oluyor.”

“Felç geçirdiğimden beri altı kez uçağa bindim ve hepsi sorunsuz geçti. Beni uçağa alırken yürüyemediğimi zaten biliyorlardı.”

Çift, uçuşu kaçırmaları nedeniyle yaklaşık 2.000 sterlin kaybettiklerini aktardı. Ayrıca easyJet’e de resmi şikayette bulundu.

Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi’nin “engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin hava yoluyla seyahat ederken sahip oldukları haklara ilişkin” tüzüğünde hava taşımacılığında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların ayrımcılığa uğramasını açıkça yasaklanır.

(1) Hava hizmetleri için tek pazar, genel olarak vatandaşlara fayda sağlamalıdır. Sonuç olarak, engelli kişiler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler, ister engellilik, ister yaş veya başka bir faktörden kaynaklansın, diğer vatandaşlarınkine benzer hava yolculuğu fırsatlarına sahip olmalıdır. Engelli kişiler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler, diğer tüm vatandaşlar gibi serbest dolaşım, seçim özgürlüğü ve ayrımcılık yapılmama hakkına sahiptir. Bu, hava yolculuğu için olduğu kadar hayatın diğer alanları için de geçerlidir.

(2) Engelli kişiler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler bu nedenle taşıma için kabul edilmeli ve engellilikleri veya hareket kabiliyeti eksikliği gerekçesiyle taşınmaları reddedilmemelidir, ancak güvenlik gerekçesiyle haklı gösterilen ve yasa tarafından öngörülen nedenler hariç. Engelli kişilerden veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerden rezervasyon kabul etmeden önce, hava taşıyıcıları, acenteleri ve tur operatörleri, güvenlik gerekçesiyle haklı gösterilen ve söz konusu kişilerin ilgili uçuşlara kabul edilmesini engelleyecek bir neden olup olmadığını doğrulamak için tüm makul çabayı göstermelidir.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
engelli seyahat özgürlüğü
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