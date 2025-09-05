İngiltere'de enerji içecekleri 16 yaş altına yasaklandı

Resmî verilere göre, İngiltere’de yaklaşık 100 bin çocuk her gün en az bir yüksek kafeinli enerji içeceği tüketiyor. Uzmanlar, bu içeceklerin uyku sorunları, kaygı artışı, dikkat dağınıklığı ve okul başarısında düşüşe yol açtığını belirtiyor. Ayrıca yüksek şeker oranı obezite ve diş çürümesi riskini artırıyor.

Litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ürünlerin satışı artık yasal olmayacak. Kola, çay ve kahve gibi daha düşük kafeinli içecekler ise düznlemede kapsam dışında bırakıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Çocukların her gün çift espressoya eşdeğer kafein tüketmesi kabul edilemez. Bu içecekler masum görünse de uyku düzenini, konsantrasyonu ve sağlığı bozuyor, şekerli olanlar ise dişlere zarar verip obeziteyi artırıyor” dedi.

Çocuk sağlığına etkileri

Bakan Streeting, 250 ml'lik bir enerji içeceğinde, bir espresso veya iki kutu kola ile aynı olan 80 mg kafein bulunduğunu belirterekdüzenlemenin kapsamını anlattı:

“Mağazalar, kafeler, restoranlar ve web sitelerinin litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeren enerji içeceklerini 16 yaşın altındaki kişilere satması yasaklanacak. Bu, Red Bull, Monster, Relentless ve Prime Energy gibi içecekleri etkileyecek ve üreticilerini ürünlerini yeniden formüle etmeye zorlayacak.”

“Otomatlar da dahil olmak üzere 16 yaşından küçüklere yapılan satışların ne zaman yasa dışı hale geleceği belli değil. Yasak, 1990 Gıda Güvenliği Yasası kapsamındaki ikincil mevzuat kullanılarak yapılacaktır.”

Obezite Sağlık İttifakı Direktörü Katharine Jenner yasağı “çocukların fiziksel, ruhsal ve diş sağlığı için kanıta dayalı mantıklı bir adım” diye nitelendirdi.

Yeni düzenlemenin 12 haftalık bir istişare süreci sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasağın ardından okullarda ve otomatlarda da satışın engellenmesi planlanıyor.

Şirketlerden açıklama

İngiliz Meşrubat Derneği Genel Direktörü Gavin Partington, üreticilerin ürünlerini 16 yaş altına pazarlamadığını savunarak, sektörün uzun süredir kendi iç tüzüğüyle düzenleme yaptığını hatırlattı.

Uzmanlara göre yasağın kapsamlı uygulanması, çocukların sağlığını korumada kritik rol oynayacak.

(NÖ)