İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: Nükleer enerji çevreci

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı, nükleer enerji kapasitesini 2050 itibarı ile 24 gigavata çıkaracağını duyurdu.

İngiltere'nin çizdiği yeni yol haritasına göre, ülkenin nükleer enerji kapasitesi bugünkü seviyesine göre dört kat artacak ve elektrik ihtiyacının yüzde 25'i nükleer santrallerden karşılanacak.

Projeye göre, büyük çaplı nükleer enerji santrallerinin yanı sıra küçük modüler reaktör teknolojileri de yer alacak.

Hükümet, 2030-2044 döneminde her 5 yılda 3-7 gigavat nükleer enerji kapasitesi için yatırım kararı alınmasını hedeflerken, söz konusu kapasite artışlarının 20 yılda 80 bin ilave istihdam sağlayacağını düşünüyor.

“Daha ucuz, güvenilir”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yol haritasına ilişkin değerlendirmesinde, nükleer enerjinin İngiltere'nin karşı karşıya olduğu enerji sorunları için "mükemmel bir panzehir" olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Nükleer enerji çevreci, uzun vadede daha ucuz ve İngiltere'nin enerji güvenliğini sağlayacak. Bu yol haritasının uzun vadeli doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve 2050'de net sıfır emisyon hedefimize ulaşmamız için önemli. Bu plan, enerji güvenliğimizi sağlarken, ekonomimizi büyütmek için ihtiyaç duyduğumuz iş ve becerileri yaratacak."

Nükleer enerji ne temiz ne de iklim değişikliğine çözüm

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Claire Coutinho da bu sayede, İngiltere'nin Rusya ile yaşadığı enerji tedariki sorunlarının bir daha yaşanmayacağını bildirdi.

Coutinho ayrıca, nükleer enerjinin "en güvenilir ve düşük karbonlu" enerji kaynakları arasında olduğunu belirtti.