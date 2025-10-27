İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye’de

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in karşıladığı Starmer, temaslarının devamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kazan tesislerini ziyaret ederek, Türkiye’nin “yerli ve millî” savaş uçağı KAAN hakkında bilgi aldı.

Süvariler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle karşılanan Starmer’e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Starmer, TUSAŞ’ta, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İki ülkenin millî marşlarının çalındığı törende Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Starmer’e ziyarette İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecinin son durumu ele alınacak ve savunma sanayii alanında işbirliği olanakları değerlendirilecek. (TY)