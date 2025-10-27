ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 17:13
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 17:14
1 dk Okuma

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye’de

İngiltere Başbakanı, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecine dair son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye’de
Keir Starmer ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in karşıladığı Starmer, temaslarının devamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kazan tesislerini ziyaret ederek, Türkiye’nin “yerli ve millî” savaş uçağı KAAN hakkında bilgi aldı.

Süvariler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle karşılanan Starmer’e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Starmer, TUSAŞ’ta, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İki ülkenin millî marşlarının çalındığı törende Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Starmer’e ziyarette İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecinin son durumu ele alınacak ve savunma sanayii alanında işbirliği olanakları değerlendirilecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Eurofighter Typhoon Keir Starmer militarizm yaşar güler
bu haberin uzantıları
İMAMOĞLU'NA YÖNELİK İHLALLERİN GÖLGESİNDE
Erdoğan: "Starmer ile Eurofighter alım anlaşmasını imzaladık"
27 Ekim 2025
/haber/erdogan-starmer-ile-eurofighter-alim-anlasmasini-imzaladik-312963
“KAAN’ların imajının gerçeği yansıtmadığı Eurofighter’larla ortaya çıktı”
27 Ekim 2025
/haber/kaanlarin-imajinin-gercegi-yansitmadigi-eurofighterlarla-ortaya-cikti-312936
