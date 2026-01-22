Înfograf û videoya rapora tûndkariya mêran di weşanê de ye

Li gor daneyên rojane yên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û neteweyî berhev kirîn, mêran di navbera 1ê Kanûna Paşiyê û 31ê Kanûna Pêşiya 2025an de herî kêm 299 jin û 64 zarok kuştine. Mêran 1168 jin neçarî karkeriya seksê kirin û tacîz li 201 jinan kirin.
Di sala 2025an de trans jî di nav de çapemeniyê mirina 471 jinan weke “biguman” nivîsîye.
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2025
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
Edîtoriya Rapora Tûndkariya Mêran Evrîm Kepenekê kir û her weha Gulden Damla Turkmenê jî ji bo raporê lêgerîna li nav medyayê pêkanîn. Înfografiyên raporê Evrîm Kepenekê û vîdeoya raporê jî Ozden Demîrê amade kir.
Rapora Tûndkariya Mêran bi tirkî, kurdî û îngilîzî tê weşandin. Kurdiya raporê edîtorê bianet kurdiyê Aren Yildirim, îngilîziya wê Volga Kuşçuoglû çêkir.
