DW: Dîroka Weşanê: 22.01.2026 12:12 22 Çile 2026 12:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.01.2026 15:35 22 Çile 2026 15:35
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Înfograf û videoya rapora tûndkariya mêran di weşanê de ye

Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin û 64 zarok kuştin. Mêran 1168 jin neçarî karkeriya seksê kirin û tacîz li 201 jinan kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Înfograf û videoya rapora tûndkariya mêran di weşanê de ye

Li gor daneyên rojane yên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û neteweyî berhev kirîn, mêran di navbera 1ê Kanûna Paşiyê û 31ê Kanûna Pêşiya 2025an de herî kêm 299 jin û 64 zarok kuştine. Mêran 1168 jin neçarî karkeriya seksê kirin û tacîz li 201 jinan kirin.

Di sala 2025an de trans jî di nav de çapemeniyê mirina 471 jinan weke “biguman” nivîsîye.

Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2025
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
22 Çile 2026

Edîtoriya Rapora Tûndkariya Mêran Evrîm Kepenekê kir û her weha Gulden Damla Turkmenê jî ji bo raporê lêgerîna li nav medyayê pêkanîn. Înfografiyên raporê Evrîm Kepenekê û vîdeoya raporê jî Ozden Demîrê amade kir.

Rapora Tûndkariya Mêran bi tirkî, kurdî û îngilîzî tê weşandin. Kurdiya raporê edîtorê bianet kurdiyê Aren Yildirim, îngilîziya wê Volga Kuşçuoglû çêkir.

Ji bo hemû raporên tûndkariya mêran yên bianetê bitikîne

Muzîka Fînalê: Minnet Eylemem - Ahmet Aslan

(EMK/AY)


Stenbol
Rapora Tûndkariya Mêran Grafîk û videoya 2021an a tûndkariya mêran
