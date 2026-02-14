ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 23:31 14 Şubat 2026 23:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 23:37 14 Şubat 2026 23:37
Okuma Okuma:  1 dakika

İnfazı 6 ay ertelenen Hatice Onaran tahliye edildi

İHD Genel Başkanı Aydın, "Hasta mahpusların da bir an önce serbest bırakılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İnfazı 6 ay ertelenen Hatice Onaran tahliye edildi
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD), infazının ertelenmesi için başvuru yaptığı hasta mahpus ve hak savunucusu Hatice Onaran hakkında 6 ay infaz ertelemesi kararı verildiğini duyurdu.

Hatice Onaran Gebze Cezaevi’nden tahliye edildi.

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hatice Onaran arkadaşımızın infazı 6 ay boyunca ertelendi ve biraz önce serbest bırakıldı. Tüm hasta mahpusların da bir an önce serbest bırakılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

(EMK)

Hatice Onaran insan hakları savunucusu hasta mahpus
