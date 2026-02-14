İnfazı 6 ay ertelenen Hatice Onaran tahliye edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD), infazının ertelenmesi için başvuru yaptığı hasta mahpus ve hak savunucusu Hatice Onaran hakkında 6 ay infaz ertelemesi kararı verildiğini duyurdu.

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hatice Onaran arkadaşımızın infazı 6 ay boyunca ertelendi ve biraz önce serbest bırakıldı. Tüm hasta mahpusların da bir an önce serbest bırakılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

Mahpusların hakları için yürüttüğü insan hakları savunuculuğu gerekçe gösterilerek Ekim 2024’ten bu yana Gebze Hapishanesi’nde tutulan arkadaşımız #HaticeOnaran, sağlık sorunları nedeniyle infazı ertelenerek bu akşam tahliye edildi. Hapishanelerde bulunan tüm hasta mahpusların… pic.twitter.com/Y4TJ4tY5mr — İHD İstanbul Şubesi (@ihdistanbul) February 14, 2026

