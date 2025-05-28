İnfaz paketi sonbahara kaldı, yalnızca hasta tutsaklar konusunda anlaşıldı

PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi partilerle görüşme turuna başlayan DEM Parti son ziyaretini AKP'ye yaptı.

Bugün TBMM'de AKP Grup odasında gerçekleşen görüşmeye DEM Parti’den Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ve Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, AKP heyetinden Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.

DEM Parti: "İnfaz paketi beklentisi ifade edildi"

DEM Parti 2 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından partinin resmi web sitesinden yaptığı açıklamada "Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı[ğını]" belirtti.

DEM Partinin açıklaması kısaca şöyle:

" [...] Görüşmede, [...] Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: "İnfaz değişiklikleri sonbahara kaldı"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli görüşme sonrasındaki gelişmelere ilişkin olarak İlke TV'de yaptığı açıklamada "Gerçek anlamda bir infaz düzenlemesi, belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldı" dedi.



Temelli yarın Meclis'e sunulacak teklifte hasta tutsaklara dair bir düzenleme olacağını ifade ederken "Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz" diye konuştu.

AKP’den Efkan Âlâ: Aksama, duraksama yok

AKP’li Efkan Âlâ görüşme sonrası “Sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Süreç de öngörüldüğü gibi devam ediyor, duraksama, aksama yok. Herkesin terörsüz Türkiye sonucuna ulaşmak için elinden gelen katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çalışmalar sürüyor.” dedi.

AKP’li Güler, infaz paketinin kapsamına ilişkin soruya "[...] detaylı açıklamayı yarın, öbür gün yapacağız” diyerek yanıtladı.

Ne olmuştu?

PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mesajla PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulundu. Bu açıklama, DEM Parti milletvekilleri Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda kamuoyuna duyuruldu.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

PKK, Öcalan'ın çağrısına yanıt olarak 1 Mart itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "üzerimize saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır" denildi. Ayrıca, Öcalan'ın süreci yönetebilmesi için "fiziki olarak özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması" gerektiği belirtildi.

PKK ateşkes ilan etti

DEM Parti, Öcalan'ın çağrısını destekleyerek sürecin demokratikleşme yönünde ilerlemesi için çeşitli adımlar attı. Parti yetkilileri, kayyım uygulamalarının sona erdirilmesi ve demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hasta tutukluların tahliyesi ve Adli Tıp'ta reform yapılması gibi konularda yasal düzenlemeler talep edildi. Öcalan'ın düşünceleri siyasi partilerle paylaşıldı.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI, ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ Özel: Kürt sorununu kapsayan demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz

DEM Parti, MHP ve AKP ile görüştü: Barış hukukunu konuştuk

PKK, 5–7 Mayıs tarihleri arasında 12. Kongresi'ni düzenleyerek örgütün feshedildiğini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini açıkladı. Bu karar, Öcalan'ın çağrısına doğrudan bir yanıt olarak alındı.

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı

PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti, "elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşıldığını" belirtti. Parti, demokratik çözüm sürecinin ilerlemesi için Meclisi adres göstererek yasal ve anayasal reformların gerekliliğine dikkat çekti.

Ayşegül Doğan: Barış artık sadece bir ihtimal değil

DEM Parti, sürecin başarıya ulaşması için Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor. Parti yetkilileri, demokratikleşme adımlarının atılması ve siyasi çözümün sağlanması için hükümetle diyalog çağrısında bulunuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'de Kürt sorununa yönelik yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ancak sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için atılacak adımlar ve taraflar arasındaki diyalog büyük önem taşıyor.

(AEK)