'İncirlik Üssü' yayını soruşturmasında gazetecilerin gözaltı süresi uzatıldı

ANKA Haber Ajansı söz konusu canlı yayını dün (28 Şubat) X hesabından İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı saldırıya atıfla ‘İncirlik Üssü’nde operasyon hareketliliği’ başlığıyla paylaşmıştı.

İncirlik soruşturmasında gazetecilere gözaltı

Adana başsavcılığı, iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen yayın nedeniyle re’sen soruşturma başlatmıştı. Anka Haber Ajansı başlığın yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirtip ilgili yayın nedeniyle özür dilemişti.

Kimler gözaltında?

Olaya ilişkin şu isimler gözaltına alındı:

Anka Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener

Koza TV’den gazeteciler: Sergen Ölçer ve Mehlika Bilen

Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı

Gözaltı süresi uzatıldı

MLSA’nın aktardığına göre dört ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve gözaltı süreleri bir gün uzatıldı.

Gazetecilere canlı yayının kim tarafından talep edildiği, görüntülerin nereden alındığı ve yayının hangi kurum adına yapıldığı soruldu.

Dört kişinin yarın Adana başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

(AB)