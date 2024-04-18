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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 14:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 14:50
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İncirlik'teki üssün adı değişti

Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik'te bulunan 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın isminin 10. Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İncirlik'teki üssün adı değişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İncirlik'te bulunan 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın isminin değiştirildiğini açıkladı. 

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" denildi.

İncirlik Hava Üssü’nün ismi neden değişti?

Adana’da bulunan ve kamuoyunda da adı yakından bilinen İncirlik Hava Üssü 1951 yılında kullanıma açıldı. Üs içerisinde Türk Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri uçakları bulunuyor.

1955 yılında resmi ismi ‘Adana Hava Üssü’ olarak değiştirildi. 1958’e gelindiğinde ise ‘İncirlik Hava Üssü’ adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı’nın aldığı kararla ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ ismi verildi.

TRT Haber'in haberine göre, Hava Kuvvetleri’nde üsler ‘ana jet’, ‘ana ulaştırma’ ve ‘tanker üssü’ olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından ‘10. Tanker Üs Komutanlığı’ olarak adlandırılıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon’da bulunan 152. Filo, İncirlik’e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik’te görevlendirilmesiyle burası ‘Tanker Üssü’ kategorisinden çıktı ve ‘Ana Jet Üssü’ oldu. 

(VC)

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