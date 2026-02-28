İncirlik soruşturmasında gazetecilere gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Anka Haber Ajansı’nın İncirlik Hava Üssüne ilişkin görüntüleri canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Anka Ajansı için canlı yayın yapan Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alındı.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı'ndan Adana CBS’nin İncirlik Hava Üssü’ne görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.

İran'a yönelik saldırı sonrasında ABD'nin incirlik üssü yakınından yayın yapan ve "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığını kullanan Anka Ajansı öğle saatlerinde bir açıklama yaptı.

ANKA, Türkiye’nin köklü ve saygın haber ajansı olarak; habercilik ilkelerinden ödün vermeden, anayasal düzen çerçevesinde ülkemizin bağımsızlığını, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü esas alan bir yayın anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirmeyi temel sorumluluğu kabul etmektedir.

ANKA Haber Ajansı olarak, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından habercilik refleksiyle halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek farkettik.

Bölgede haber değeri taşıyan herhangi bir gelişme olmadığı için canlı yayın ilgili tepkilerden çok daha önce sonlandırılmış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin dezenformasyon uyarıları ve kurumumuza yönelik eleştiriler dikkate alınarak söz konusu yayının kaydı da kaldırılmıştır.

Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz.