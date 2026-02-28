ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 15:19 28 Şubat 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 00:04 1 Mart 2026 00:04
Okuma Okuma:  2 dakika

İncirlik soruşturmasında gazetecilere gözaltı

İncirlik üssü yakınından canlı yayın yapan Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İncirlik soruşturmasında gazetecilere gözaltı
Fotoğraf: İncirlik Üssü (Arşiv)

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Anka Haber Ajansı’nın İncirlik Hava Üssüne ilişkin görüntüleri canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Anka Ajansı için canlı yayın yapan Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alındı.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı'ndan Adana CBS’nin İncirlik Hava Üssü’ne görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.

Anka özür diledi

İran'a yönelik saldırı sonrasında ABD'nin incirlik üssü yakınından yayın yapan ve "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığını kullanan Anka Ajansı öğle saatlerinde bir açıklama yaptı.

ANKA, Türkiye’nin köklü ve saygın haber ajansı olarak; habercilik ilkelerinden ödün vermeden, anayasal düzen çerçevesinde ülkemizin bağımsızlığını, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü esas alan bir yayın anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirmeyi temel sorumluluğu kabul etmektedir.

ANKA Haber Ajansı olarak, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından habercilik refleksiyle halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek farkettik.

Bölgede haber değeri taşıyan herhangi bir gelişme olmadığı için canlı yayın ilgili tepkilerden çok daha önce sonlandırılmış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin dezenformasyon uyarıları ve kurumumuza yönelik eleştiriler dikkate alınarak söz konusu yayının kaydı da kaldırılmıştır.

Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz.

Kenan Şener için gözaltı kararı

Gözaltına alınan Koza TV çalışanları ifadelerinde, Anka Ajansı için yayın yapma talebinin Anka Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'den geldiğini söylediler. Bunun üzerine savcılık Şener için gözaltı ve Adana'ya getirilmesi kararı verdi.

ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
28 Şubat 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ABD İsrail İran'a saldırdı ABD İran gerilimi ABD İran'a saldırdı incirlik hava üssü ANKA
