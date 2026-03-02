‘İncirlik Hava Üssü’ yayını: Gözaltındaki gazeteciler imza şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonrası Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden canlı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gazetecilerin Emniyet’teki ifadeleri tamamlandı.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı, öğle saatlerinde tutuldukları Adana Emniyet Müdürlüğü’nden sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki doktor muayenesinin ardından da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Burada da ifade veren gazetecileri savcı adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik haftada bir gün imza şartı ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol kararı uygulayarak serbest bıraktı.

(HA)