HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.03.2026 17:32 2 Mart 2026 17:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.03.2026 18:08 2 Mart 2026 18:08
Okuma Okuma:  1 dakika

‘İncirlik Hava Üssü’ yayını: Gözaltındaki gazeteciler imza şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı adli kontrolle serbest kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

‘İncirlik Hava Üssü’ yayını: Gözaltındaki gazeteciler imza şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı
*Soldan sağa: Sergen Ölçer, Mehlika Bilen ve Kenan Şener. (Kolaj: bianet)

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonrası Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden canlı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gazetecilerin Emniyet’teki ifadeleri tamamlandı.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı, öğle saatlerinde tutuldukları Adana Emniyet Müdürlüğü’nden sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki doktor muayenesinin ardından da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Burada da ifade veren gazetecileri savcı adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik haftada bir gün imza şartı ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol kararı uygulayarak serbest bıraktı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kenan şener ANKA ANKA Haber Ajansı Koza TV
ilgili haberler
Basın örgütlerinden ANKA’ya destek ziyareti
Bugün 16:10
/haber/basin-orgutlerinden-ankaya-destek-ziyareti-317248
'İncirlik Üssü' yayını soruşturmasında gazetecilerin gözaltı süresi uzatıldı
1 Mart 2026
/haber/incirlik-ussu-yayini-sorusturmasinda-gazetecilerin-gozalti-suresi-uzatildi-317227
İncirlik soruşturmasında gazetecilere gözaltı
28 Şubat 2026
/haber/incirlik-sorusturmasinda-gazetecilere-gozalti-317200
