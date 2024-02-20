'İnce mevzular' masaya yatırılıyor
27 Şubat Salı günü 19:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da düzenlenecek söyleşide Ingo Arend, Kaya Genç ve Hazal Sipahi bir araya geliyor.
Yapı Kredi Yayınları’nın iki ayda bir yayımlanan Sanat Dünyamız dergisi 50. yaşını bir dizi etkinlikle kutlamaya devam ediyor.
“Zor Zamanlar/İnce Mevzular” başlıklı buluşmada izleyiciler günümüz koşullarındaki zorlu konulara ilişkin düşündürücü bir tartışmaya davet ediliyor. 27 Şubat Salı günü 19:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da düzenlenecek söyleşide Tarabya Kültür Akademisi’nin konuğu, yazar, tarihçi ve editör Ingo Arend; sanat eleştirmeni, denemeci ve romancı Kaya Genç; gazeteci, sunucu ve podcast yapımcısı Hazal Sipahi bir araya geliyor.
Konuklar, zor konulardan ve hassas içeriklerden söz ederken geliştirdikleri stratejiler, metotlar ve pratiklerine yaklaşımları masaya yatıracak. (AÖ)