'İnce mevzular' masaya yatırılıyor

Yapı Kredi Yayınları’nın iki ayda bir yayımlanan Sanat Dünyamız dergisi 50. yaşını bir dizi etkinlikle kutlamaya devam ediyor.

“Zor Zamanlar/İnce Mevzular” başlıklı buluşmada izleyiciler günümüz koşullarındaki zorlu konulara ilişkin düşündürücü bir tartışmaya davet ediliyor. 27 Şubat Salı günü 19:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da düzenlenecek söyleşide Tarabya Kültür Akademisi’nin konuğu, yazar, tarihçi ve editör Ingo Arend; sanat eleştirmeni, denemeci ve romancı Kaya Genç; gazeteci, sunucu ve podcast yapımcısı Hazal Sipahi bir araya geliyor.

Konuklar, zor konulardan ve hassas içeriklerden söz ederken geliştirdikleri stratejiler, metotlar ve pratiklerine yaklaşımları masaya yatıracak. (AÖ)