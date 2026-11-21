Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 20 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belediye başkanlığı veya başkanvekilliğinin boşalması halinde yapılacak seçimlerin kurallarını yeniden belirleyen düzenlemeye tepki gösteren İnanlı, "20 Kasım gece yarısı niye çıkar kardeşim? Niyetinizin hiç iyi olmadığını biliyoruz. Ama son sözü millet söyler" dedi.

İnanlı: "21 Kasım’ı merakla bekliyoruz"

Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlanan yönetmelik değişikliğinin zamanlamasına dikkat çeken İnanlı, geçmiş süreçlere atıfta bulunarak iktidara tepki gösterdi. İnanlı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik... 20 Kasım gece yarısı niye çıkar kardeşim? Niye çıkar bu yönetmelik? Sizin niyetinizin hiç iyi olmadığını biliyoruz. Ama millet de neyin ne olduğunu biliyor. Bir gece önce aynen 19 Mart darbesinde olduğu gibi 18 Mart'ta başkanın diploması iptal edilip 19 Mart'ta operasyon yapılıp gözaltına alındı. 20 Kasım'da başkanvekilliği yönetmeliği çıktı. 21 Kasım'ı merakla bekliyoruz. Ama son sözü millet söyler. Bunu da unutmayın."

Yönetmelik neleri değiştiriyor?

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne "Belediye başkanı ve başkanvekilinin seçimi" başlıklı yeni bir madde eklendi. Yönetmelikle getirilen temel kurallar şöyle sıralandı:

Adaylık ve oturum yönetimi: Belediye başkanlığı veya başkanvekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, vali tarafından 10 gün içinde kararlaştırılacak oylama toplantısında adaylık başvuruları alınacak. İlk oturumun ardından yeni adaylık başvurusu yapılamayacak; ancak adaylıktan çekilme her oylama oturumu öncesinde mümkün olacak. Seçimde aday olan meclis üyeleri, seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.







Belediye başkanlığı veya başkanvekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, vali tarafından 10 gün içinde kararlaştırılacak oylama toplantısında adaylık başvuruları alınacak. İlk oturumun ardından yeni adaylık başvurusu yapılamayacak; ancak adaylıktan çekilme her oylama oturumu öncesinde mümkün olacak. Seçimde aday olan meclis üyeleri, seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak. Oy pusulası ve sandık kuralları: Seçimlerde şeffaf oy sandıkları kullanılacak. Birleşik oy pusulalarında adayların isimleri alfabetik sırayla yer alacak ve arka yüzü mühürlenecek. Başkanlık mührü bulunmayan, üzerine tanıtıcı işaret konulan veya birden fazla kişiye tercih mührü basılan pusulalar geçersiz sayılacak. Buna karşılık üretim veya basım kaynaklı leke ve kırışıklıklar, aynı adayın alanına birden fazla mühür basılması ya da mührün çizgi dışına taşması (hangi aday lehine olduğu anlaşılmak şartıyla) oyu geçersiz kılmayacak.







Seçimlerde şeffaf oy sandıkları kullanılacak. Birleşik oy pusulalarında adayların isimleri alfabetik sırayla yer alacak ve arka yüzü mühürlenecek. Başkanlık mührü bulunmayan, üzerine tanıtıcı işaret konulan veya birden fazla kişiye tercih mührü basılan pusulalar geçersiz sayılacak. Buna karşılık üretim veya basım kaynaklı leke ve kırışıklıklar, aynı adayın alanına birden fazla mühür basılması ya da mührün çizgi dışına taşması (hangi aday lehine olduğu anlaşılmak şartıyla) oyu geçersiz kılmayacak. Sayım, iptal ve saklama prosedürü: Sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde hiçbir zarf açılmadan ilgili turdaki seçim yenilenecek. Mühürsüz zarflar ise açılmadan imha edilmek üzere ayrı bir alanda tutulacak ve mühürlü zarfların sayımına devam edilecek. Nihai sonucun ardından her tura ait pusula ve zarflar başkanlık divanınca imzalanan bir zarfa konularak mühürlenecek ve dava açma süresi sonuna veya dava açılması durumunda karara kadar saklanacak.

(EMK)