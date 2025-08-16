İnan Güney ve 43 kişinin ifade işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 44 kişi emniyette ifade vermeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor.

Dün gözaltına alınan 44 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Gözaltına alınan 35 kişinin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak İBB bünyesindeki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları öne sürülmüştü. Kalan 9 kişinin ise “Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve Bağdatlı ile irtibatlı oldukları” iddia edilmişti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.

İnan Güney kimdir?

(EMK)