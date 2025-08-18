Înan Guney û 44 kes birin Edliyeyê

Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li ser Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (IBB) de, Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav de 45 kes hatibûn desteserkirin. Îfadeyên li emniyetê yên 45 kesan bi dawî bû.
Piştî kontrolên tenduristiyê yên li Nexweşxaneya Dewletê ya Bayrampaşayê, 45 kes birin Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê.
Kesên desteserkirî bi "birêvebiriya rêxistina sûcê", "endamtiya rêxistina sûcê", "sextekarî", "bertîl", "bidestxistina neqanûnî ya daneyên kesane" û "sextekariya di îhaleyê de" tên tohmetbarkirin. Dema karen îfadeyê yên 44 kesan dewam dikir, kesek din hat desteserkirin. Bi vî awayî hejmara kesên desteserkirî bû 45.
Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav de 42 kes hatin desteserkirin
Çi bûbû?
Di roja Îniya 15ê Tebaxa 2025an de di çarçoveya lêpirsînê de Şaredarê Beyoglûyê jî di nav de derbarê 44 kesan de biryara desteserkirinê hatibû dayîn.
Hatibû îdiakirin ku 35 gumanbar di nava Medya A.Ş, Kultur A.Ş. û Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê de tevlî gelek karên sextekariyê bûne û pêwendiya wan bi gumanbar Murat Ongun û gumanbarê fîrarî Emrah Bagdatli re heye. Her wiha polîsan di çarçoveya beşa medyaya civakî ya rêxistina sûcê de 9 gumanbarên din jî destnîşan kirin ku di bin kontrola Ongun de kar dikirin û pêwendiya wan bi Bagdatli re hebû.
Kesên desteserkirî ev in:
Şaredarê Beyoglûyê İnan Guney, Şêwirmendê Serokê İBByê Yigit Oğuz Duman, xwişka gumanbarê fîrarî Emrah Bagdatli, Ozge Bagdatli, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.
