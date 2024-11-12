İmza kampanyası: Rojin Kabaiş’in ölümü aydınlatılsın

Van’da kaldığı yurttan çıkıp kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması talebiyle kampanya başlatıldı.

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Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, “Herkesten rica ediyorum, Rojin’in davasını da takip etsinler. Çünkü ciğerim yanıyor. Çok acı çekiyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Katilleri bulurlar. 23 gündür otopsinin sonucu gelmemiş” diyor ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

İmza çağrı metninde şöyle denildi:

Bu ülkede artık hiç bir kadın ve çocuk ölümlerinin normal olmadığı bilinmektedir. Ya tecavüze ya da cinayete kurban gidiyoruz. Babası bugün Narin davasının görüldüğü Diyarbakır adliyesine yardım istemek için gelmiştir.

Kendisi "Ben de bugün adliyenin önüne geldim. Benim de acım büyük. Ben de merak ettim, buraya geldim. Bizim avukat da Van’dan buraya gelmiş. Milletvekilleri de gelmiş. Ben de derdimi anlatmaya geldim. Bize de yardımcı olsunlar. Herkesten rica ediyorum, Rojin’in davasını da takip etsinler. Çünkü ciğerim yanıyor. O günden beri sanki bir enkaz altındayım. Çok acı çekiyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Katilleri bulurlar. 23 gündür otopsinin sonucu gelmemiş. Bunun açıklanmasını istiyoruz. O zaman bize dediler ki ‘15 gün içerisinde çıkacak’ ama 23 gün oldu, çıkmadı. Avukatla konuştum, kendisi savcıyla konuştuğunu fakat daha otopsi sonuçlarının gelmediğini söyledi. Ben sonuçların gelmesini istiyorum. Kim bu vahşeti yapmışsa, bir an evvel ortaya çıkarsınlar. Rojin’in vücudunda darp izi var. Ben kendim gördüm. Bazıları ‘İntihardır’ diyor.

“Eğer intiharsa, devlete saygısızlık olur. Orada dalgıçlar, polisler ve helikopter geziyordu. Sonuç çıkana kadar yurt müdürlerinin gözaltında olması lazımdır” dedi.