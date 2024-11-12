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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 12:10
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İmza kampanyası: Rojin Kabaiş’in ölümü aydınlatılsın

Change.org üzerinden başlatılan kampanya ile Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm detaylarıyla aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması talep ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenaze töreni görülmektedir. Cenaze, Diyarbakır’da toprağa verilmek üzere yakınları ve arkadaşları tarafından omuzlarda taşınmaktadır. Cenazenin yer aldığı tabut yeşil renkte olup üzerinde “Van Büyükşehir Belediyesi” yazısı bulunmaktadır. Törene çok sayıda insan katılmış; kalabalık, hüzünlü ve yaslı bir halde cenazeyi takip etmektedir. Ön sırada yer alan kişiler, tabutu taşıyan genç kadınlara destek olmaktadır. Arkada bulunan insanlar arasında kameralarla görüntü alan gazeteciler de dikkat çekmektedir. Kalabalığın yüzlerindeki üzüntü, Rojin Kabaiş’in ani ve trajik ölümü karşısında duyulan derin acıyı yansıtmaktadır.
*Fotoğraf: AA

Van’da kaldığı yurttan çıkıp kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması talebiyle kampanya başlatıldı.

Sesini duyurmak için, imzala, paylaş.

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, “Herkesten rica ediyorum, Rojin’in davasını da takip etsinler. Çünkü ciğerim yanıyor. Çok acı çekiyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Katilleri bulurlar. 23 gündür otopsinin sonucu gelmemiş” diyor ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

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İmza çağrı metninde şöyle denildi:

Bu ülkede artık hiç bir kadın ve çocuk ölümlerinin normal olmadığı bilinmektedir. Ya tecavüze ya da cinayete kurban gidiyoruz. Babası bugün Narin davasının görüldüğü Diyarbakır adliyesine yardım istemek için gelmiştir.

Kendisi "Ben de bugün adliyenin önüne geldim. Benim de acım büyük. Ben de merak ettim, buraya geldim. Bizim avukat da Van’dan buraya gelmiş. Milletvekilleri de gelmiş. Ben de derdimi anlatmaya geldim. Bize de yardımcı olsunlar. Herkesten rica ediyorum, Rojin’in davasını da takip etsinler. Çünkü ciğerim yanıyor. O günden beri sanki bir enkaz altındayım. Çok acı çekiyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Katilleri bulurlar. 23 gündür otopsinin sonucu gelmemiş. Bunun açıklanmasını istiyoruz. O zaman bize dediler ki ‘15 gün içerisinde çıkacak’ ama 23 gün oldu, çıkmadı. Avukatla konuştum, kendisi savcıyla konuştuğunu fakat daha otopsi sonuçlarının gelmediğini söyledi. Ben sonuçların gelmesini istiyorum. Kim bu vahşeti yapmışsa, bir an evvel ortaya çıkarsınlar. Rojin’in vücudunda darp izi var. Ben kendim gördüm. Bazıları ‘İntihardır’ diyor.

“Eğer intiharsa, devlete saygısızlık olur. Orada dalgıçlar, polisler ve helikopter geziyordu. Sonuç çıkana kadar yurt müdürlerinin gözaltında olması lazımdır” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rojin Kabaiş şüpheli kadın intiharları şüpheli kadın ölümleri
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