İmralı ziyareti sonrası ilk komisyon toplantısı: "Raporla, tarihi süreç önemli bir eşik atlatacak"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve yasal düzenlemelere dair siyasi partilerin önerilerini almak üzere toplandı.

PKK’nin silah bırakma ve kendini feshetme sürecinin ardından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyetin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün ilk kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği 19’uncu toplantıda İmralı ziyaretine dair bilgilendirme yapılacak ve süreç kapsamında yasal düzenlemelere ilişkin hazırlanan raporun müzakere edileceği belirtildi.

İmralı ziyareti

Kurtulmuş, komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, süreç komisyonu kapsamında 134 kişi ve kuruluşu dinlediğini belirtti. Kurtulmuş ayrıca, 18. komisyon toplantısında nitelikli çoğunlukla alınan karar neticesinde 24 Kasım'da İmralı'ya gidilme kararı alındığını ve ziyaretin gerçekleştiğini hatırlattı.

"Dinleme faslı nihayete erdi"

Kurtulmuş'un konuşmasında şu ifadelere yer verildi:

"Devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç devletin kurumları ile temaslarla bugünlere getirildi. Bir al ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunmasa gereken sürece girilmiştir. Son toplantımızda çoğunluk kararı ile adaya gidilmesi yönünde karar alındı. 24 Kasım'da ziyaret gerçekleşti. Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi.

"Raporlama faslına geçiyoruz"

"Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz. Müşterek kanaatleri paylaştığımız raporu ümit ediyorum. Bununla bu tarihi süreç önemli eşiği atlatacaktır. Daha evvel burada üyesi bulunan partilerden kendi raporlarını istirham etmiştik. Bunların hepsini kaydediyor ve bu süreci resmi tutanaklara alıyoruz. Bu rapora neler gündeme getirilmesi ile ilgili fikirleri alacağız. Sürecin ne kadar hassas noktaya geldiği görülüyor. Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bin düşünüleceği günlere giriyoruz. Ortak olduğumuz nokta terör sona ersin ocaklar sönmesin, ülkemizin geleceği karanlık ellere teslim edilmesin.

"Birkaç parti değil Türkiye kazanacak"

"Ortaya hangi somut sonuçlar konuldu önemli olan bu. Sürecin magazinleştirilmemesi için gayret göstermeli, dilimize azami dikkat etmeliyiz. Bu mesele bir parti ya da birkaç partinin meselesi değil, bütün Türkiye'nin meselesi. Başardığımızda bir ya da birkaç parti değil Türkiye kazanacak. Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sabırla bu müzakere süreçlerini tamamlamış olacağız. Meseleyi akamete uğratalım gayretinde olalım diyenlerin olduğunu biliyoruz. Bizler de farklılıklarımızı ifade ederek yola devem edeceğiz."

CHP raporunu tamamladı

CHP, 17 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AYM kararları uygulanmıyor. Komisyondan ortak bir rapor çıkacaksa hepimizin oy birliğiyle çıkmalı. Biz; Terörsüz Türkiye için atılacak her ileri adımı bir fırsat biliriz" ifadelerini kullandı.

(AB)