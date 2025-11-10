İmralı'ya sevkini isteyen Rojin Durmaz'ın infazı ikinci kez yakıldı

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, mahpusların koşullu salıverilme haklarının İdare ve Gözlem Kurulları tarafından keyfi biçimde engellendiğini belirterek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi iletti.

Güneş, aynı zamanda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na (İHİK) da dilekçe sunarak Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutulan Rojin Durmaz hakkında alınan kurul kararlarının incelenmesini talep etti.

Hasta mahpus infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı

Güneş, son yıllarda hapishanelerde sistematik hale gelen tecrit, işkence ve kötü muameleye rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirtti. Güneş, Özellikle İdare ve Gözlem Kurullarının "subjektif gerekçelerle" mahpusların tahliyesini engellediğini vurguladı ve "hukuki ve etik ilkeleri hiçe sayan ideolojik uygulamalara" dönüştüğünü ifade etti.

"Durmaz’ın tahliyesi iki kez engellendi"

Güneş, 2018 yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Derik İlçe Eşbaşkanı Rojin Durmaz’ın, koşullu salıverilme hakkı elde etmesine rağmen tahliyesinin Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iki kez engellendiğini aktardı. "Durmaz’ın 25 Nisan - 27 Ekim 2025 dönemini kapsayan değerlendirme puanı 56.50 olmasına rağmen iyi halli olmadığına kanaat getirilmiştir" dedi.

"İmralı’ya sevk istediği için infazı yakıldı"

Güneş, kurul kararında Durmaz’ın "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne nakil talebinde bulunduğu" ifadesine yer verilmesinin, kararların ideolojik ve politik saiklerle alındığının açık göstergesi olduğunu belirtti. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun "Sayın Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından beri tutulduğu hapishane olması sebebiyle kendisiyle özdeşleşmiş hem politik hem de sembolik bir anlam taşıdığının da altını çizmiştir" yorumunu yaptı.

"Masumiyet karinesi hiçe sayılıyor"

Güneş, kurul kararlarında yer alan "pişmanlık göstermeme" ve "tekrar suç işleme riski" gibi gerekçelerin hukuki dayanağı bulunmadığını dile getirdi. Bu ifadelerin masumiyet karinesini ters yüz ettiğini vurguladı. Güneş, "Bir kişinin ileride suç teşkil edebilecek bir fiilde bulunma ihtimaliyle hapsedilmesi, kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakma suçunun bizzat hapishane idaresi eliyle işlendiğini göstermektedir” dedi.

Telepler Beritan Güneş Altın, İHİK'e sunduğu dilekçesinde şu taleplerde bulundu: Rojin Durmaz hakkında bugüne kadar alınan tüm İdare ve Gözlem Kurulu kararları ve bu kararların dayandığı belgeler Komisyon tarafından incelensin.

Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi İdare ve Gözlem Kurulunun uygulamalarının Anayasa, ulusal mevzuatlar ve insan hakları açısından değerlendirilsin.

Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonunun Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’ne bir inceleme ziyareti planlansın.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. maddesi ile ilgili yönetmelik hükümlerinin Anayasa, AİHS ve uluslararası mahpus hakları sözleşmelerine uygunluğu denetlensin.

Keyfi kararlarıyla kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal eden İdare ve Gözlem Kurulu üyeleri hakkında Adalet Bakanlığı nezdinde idari ve cezai soruşturma başlatılması için girişimde bulunulsun.

Benzer şekilde tahliyeleri engellenen Diyarbakır Kadın Hapishanesindeki diğer kadın mahpusların durumları da Komisyon tarafından ele alınsın.

(AB)