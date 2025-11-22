ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2025 17:34
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2025 17:41
1 dk Okuma

İmralı'ya gidecek milletvekilleri belli oldu

Komisyonun İmralı'ya göndereceği heyette AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmralı'ya gidecek milletvekilleri belli oldu

Süreç kapsamında TBMM'de kurulan "Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu"nun, İmralı'ya göndereceği heyet belli oldu.

Oylama yapıldı: Komisyon İmralı'ya gidiyor
Oylama yapıldı: Komisyon İmralı'ya gidiyor
21 Kasım 2025

Heyette; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
imralı komisyon çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git