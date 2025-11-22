İmralı'ya gidecek milletvekilleri belli oldu

Süreç kapsamında TBMM'de kurulan "Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu"nun, İmralı'ya göndereceği heyet belli oldu.

Oylama yapıldı: Komisyon İmralı'ya gidiyor

Heyette; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.

(AB)