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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 21:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 23:42
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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İmralı Notları: "Öcalan'a atfedilen açıklamalar gerçeği çarpıtıyor"

DEM Parti, İmralı Görüşme Notları'na dayandırıldığı iddia edilen haberlerin, "Orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte olduğunu" söyledi, "içeriklerine eklemeler yapılarak ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Öcalan’ın görüşleri[nin] çarpıtıl[dığını]" ileri sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmralı Notları: "Öcalan'a atfedilen açıklamalar gerçeği çarpıtıyor"
Öcalan ve İmralı Heyeti üyelerinden Sancar ve Buldan/Kolaj: bianet.org

DEM Parti, medyada İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme notlarından "alıtınlandığı" iddiasıyla yapılan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Basında yer alan metinlerin tamamen "gerçeğe aykırı" olduğunu iddia etmeksizin "notlara eklemeler yapıldığını" ifade eden İmralı Heyeti açıklamasında "Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmakta" dedi.

Önceki "çarpıtmalar"

Mayısta İmralı Heyeti'yle yapılan görüşmeden olduğu iddia edilen "28 sayfalık notlar" sosyal medya üzerinden sızdırılmış, DEM Parti'den bu notlara da müdahale edildiği yolunda açıklama yapılmıştı.

28 sayfalık notların Mecliste PKK'nin silah bırakma sürecine dair komisyon çalışmaları kapsamına dair mayıs ayında İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin olduğu ifade edilmişti.

DEM Parti 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada da "Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir." demişti.

"Provokatif girişim"

Dem Parti'den bugün (pazartesi) yapılan açıklamada dolaşıma sokulan son notlar için de bu açıklamaya göndermeyle, benzer biçimde dolaylı bir yalanlama yapıldı. "Bu tür girişimlerin hem Sayın Öcalan’ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğu" ileri sürüldü:

“Daha önce 14 Temmuz 2025’te yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üzere, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Sayın Abdullah Öcalan’a atfedilen bazı 'görüşme notları' gerçeği yansıtmamaktadır.

"Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin hem Sayın Öcalan’ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; İmralı Heyetinden ya da Sayın Öcalan ile görüşen aile ve avukatlarından gelmeyen, resmi bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Bu tür içeriklerin dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir operasyon niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun bu tür provokatif girişimlere karşı duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz”.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
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