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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 10:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 10:09
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İmralı Heyeti’nin yeni üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar oldu

Heyetin İmralı’ya yapacağı yeni ziyaretlerde Prof. Dr. Mithat Sancar da yer alacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti’nin yeni üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar oldu

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ardından, İmralı Heyeti’nde yer alacak yeni isim belli oldu.

DEM Parti Mardin Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, heyete dahil edildi.

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T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan istişareler sonucunda Sancar’ın, İmralı görüşmelerini yürüten heyetin yeni üyesi olması kararlaştırıldı. Sancar, heyetin bir sonraki İmralı ziyaretinde yer alacak.

İmralı Heyeti’nde daha önce DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Asrın Hukuk Bürosu’ndan Avukat Özgür Erol görev almıştı. Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan’la en son 21 Nisan’da görüşme gerçekleştirmişti.
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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