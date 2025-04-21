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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 10:27
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 16:08
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İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmesi bitti

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamlayarak geri döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmesi bitti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti.

DEM Parti basın biriminden yapılan açıklamada, Buldan ve Öcalan'ın avukatlarından Erol'un, Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na doğru yola çıktığı duyuruldu. Heyet öğleden sonra görüşmesini tamamlayarak geri döndü.

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27 Şubat 2025

Öcalan ile ilk olarak; 2013-2015 “çözüm süreci”nde de yer alan İmralı heyeti üyeleri Buldan ve Sırrı Süreyya Önder görüştü. Görüşme 28 Aralık 2024'te İmralı adasında yapıldı.

İkinci görüşme ise 22 Ocak 2025'te gerçekleşti. Son görüşme ise 27 Şubat 2025'te yapıldı. Bu görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol, Cengiz Çiçek, Ahmet Türk, Buldan ve Önder yer aldı.

Görüşmenin ardından Taksim’de bir otelde Öcalan’ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" kamuoyuna duyuruldu. Öcalan, açıklamada PKK’ye silah bırakma çağrısı yaptı.

Görüşmelerden sonra İmralı heyeti üyeleri Buldan ve Önder, siyasi partilere ziyaretlerde bulundu. Heyet, süreç kapsamında 10 Nisan'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan ile görüşmenin ardından Buldan ve Önder'in tekrar İmralı'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak heyet üyelerinden  Önder, 15 Nisan günü kalp krizi geçirdi. Önder, Florence Nightingale Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti Pervin Buldan
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