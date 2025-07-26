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Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2025 09:14
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2025 09:24
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İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı

DEM Parti İmralı'da dün yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada Öcalan'ın silah yakma törenini çok anlamlı bulduğunu dile getird,. Törenin barış kararlılığını ifade ettiğini söyleyen Öcalan komisyonun kapsamlı bir çalışma yapmasını beklediğini dile getirdi.

İmralı Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Basına ve Kamuoyuna,

DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.

TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı.

Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti.

Selam ve saygılarımızla.

DEM Parti İmralı Heyeti

26 Temmuz 2025.”

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan imralı heyeti Dem Partî
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