ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 10:51
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:11
1 dk Okuma

İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi

Pervin Buldan, Bakan Tunç ile görüşmenin cenaze törenine katılması nedeniyle ertelendiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesi "program yoğunluğu" nedeniyle ertelendi.

Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi
Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi
7 Temmuz 2025

DEM Parti: Tarih ve saat bildirilecek

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti'nin yer alacağı görüşme bugün 13:30'da gerçekleşecekti. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Buldan: Tunç cenazeye katılacak

DEM Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Tunç ile bugün yapılması planlanan görüşmenin ertelenme nedenini açıkladı.

Buldan, Bakan Tunç'un Irak'ın kuzeyinde yaşamını yitiren bir askerin cenaze törenine katılacağını belirtti. Görüşmenin daha sonra yapılacağını söyleyen Buldan, İmralı'ya son yaptıkları ziyareti hatırlatarak, görüşmede Tunç'a bu konuda bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mithat Sancar Pervin Buldan dem parti Yılmaz Tunç
ilgili haberler
Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi
7 Temmuz 2025
/haber/erdogan-ile-dem-parti-imrali-heyeti-nin-gorusmesi-sona-erdi-309218
İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi
7 Temmuz 2025
/haber/imrali-heyeti-ile-dem-parti-es-genel-baskanlari-bir-araya-geldi-309212
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
6 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-abdullah-ocalan-ile-gorustu-309194
Türkiye'ye gelen uluslararası heyet: Sürecin üçüncü gözü olmaya hazırız
3 Temmuz 2025
/haber/turkiye-ye-gelen-uluslararasi-heyet-surecin-ucuncu-gozu-olmaya-haziriz-309117
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi
7 Temmuz 2025
/haber/erdogan-ile-dem-parti-imrali-heyeti-nin-gorusmesi-sona-erdi-309218
İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi
7 Temmuz 2025
/haber/imrali-heyeti-ile-dem-parti-es-genel-baskanlari-bir-araya-geldi-309212
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
6 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-abdullah-ocalan-ile-gorustu-309194
Türkiye'ye gelen uluslararası heyet: Sürecin üçüncü gözü olmaya hazırız
3 Temmuz 2025
/haber/turkiye-ye-gelen-uluslararasi-heyet-surecin-ucuncu-gozu-olmaya-haziriz-309117
Sayfa Başına Git