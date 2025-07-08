İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesi "program yoğunluğu" nedeniyle ertelendi.

Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi

DEM Parti: Tarih ve saat bildirilecek

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti'nin yer alacağı görüşme bugün 13:30'da gerçekleşecekti. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Buldan: Tunç cenazeye katılacak

DEM Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Tunç ile bugün yapılması planlanan görüşmenin ertelenme nedenini açıkladı.

Buldan, Bakan Tunç'un Irak'ın kuzeyinde yaşamını yitiren bir askerin cenaze törenine katılacağını belirtti. Görüşmenin daha sonra yapılacağını söyleyen Buldan, İmralı'ya son yaptıkları ziyareti hatırlatarak, görüşmede Tunç'a bu konuda bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

(AB)